"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию для фанатов футбола

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске специальной новостной ленты, где будут появляться записи, посвященные Чемпионату мира по футболу.

На протяжении всего международного футбольного турнира на специальной вкладке "ВКонтакте" можно будет прочесть новости и аналитические статьи, посмотреть фоторепортажи. Поставщиками контента станут спортивные издания, официальные сообщества оргкомитета ЧМ-2018 и FIFA.

Нововведение доступно как на сайте "ВКонтакте", так и в мобильном приложении. В "футбольной" вкладке также будет отображаться счет текущих и прошедших матчей, анонсы будущих встреч, а также составы команд, турнирная таблица и другие данные.

Напомним, что финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.