Власти Японии не поверили в начало денуклеаризации КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга считает, что проблему денуклеаризации КНДР нельзя решить за один саммит. Даже несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о начале процесса денуклеаризации.

Суга добавил, что Япония готова взять на себя часть расходов на проведение процесса ядерного разоружения в КНДР, передает ТАСС.

Напомним, что в совместное заявление Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита в Сингапуре не был включен пункт о проведении "полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации".