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13.06.2018 20:01
Рубрика: Русское оружие
Проект: Армия

Кто остался в минусе

Военно-техническая выставка Eurosatory 2018 впервые проходит без России
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Региональной выставке Eurosatory огромный импульс развития придало то, что с середины 1990-х в показах стала активно участвовать Российская Федерация. СССР на внутреннюю выставку НАТО не допускали. Сейчас это крупнейший мировой военно-технический салон. Но без нашей страны будущее у него туманно.

Российские экспозиции на всех Eurosatory рубежа веков были настолько яркими, что западные производители вооружений стали наращивать свое участие, и региональная натовская выставка выросла до крупнейшего мирового военно-технического салона. Вплоть до 2014 года мы были весьма желанным участником салона, которому его организаторы оказывали различные преференции. И не их вина, что еврочиновники запретили привозить на все военно-технические выставки, которые проходят во Франции, образцы российской военной техники. Авиасалон в Ле Бурже лишился возможности видеть красоту пилотажных групп и натурные образцы вертолетов и самолетов из России. А Eurosatory 2018 "Рособоронэкспорт" вообще проигнорировал. Впервые за более чем двадцатилетнюю историю нашего участия в этой выставке на ней нет национального павильона России.

Еврочиновники запретили привозить на выставки, которые проходят во Франции, нашу военную технику

Если судить по материалам, публикуемым пресс-службой Eurosatory 2018, каких-то впечатляющих новинок не представлено. Может быть, за исключением перспективного немецко-французского танка. Назван он EMBT (Euro Main Battle Tank). Текст из официального пресс-релиза: "Корпус, двигатель и шасси от LEOPARD-2A7 модифицированы для размещения компактной и легкой башни от французского LECLERC. EMBT является ответом на потребность рынка по боевым танкам для боя высокой интенсивности. Речь пока о концепте танка, который в итоге может стать основным для армий Германии и Франции".

Интересно, просчитали ли создатели этого чуда совместной техники, сколько времени в бою высокой интенсивности на достаточно мощном корпусе "Леопарда" продержится компактная и легкая башня от "Леклерка"?

Фото: Петр Красильников/ РИА Новости
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По мнению экспертов рынков вооружений, уход России с выставки Eurosatory и прекращение обещавшего стать очень перспективным нашего военно-технического сотрудничества с европейскими странами будет иметь негативные последствия. И отнюдь не для нас. Спрос на российское оружие растет там, где еще недавно доминировали американцы и европейцы. У наших разработчиков есть интересные предложения по созданию совместных образцов вооружения с рядом достаточно развитых азиатских и арабских стран. Если французы не привлекут на свою выставочную площадку ведущих мировых импортеров военной техники, салон Eurosatory деградирует до прежнего уровня - натовского междусобойчика.

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