Верховный суд РФ рассмотрел заявление адвоката Антона Тарло, который просил признать несостоятельным отсутствующего должника по упрощенной процедуре рассмотрения дела.

И первая, и апелляционная инстанции отказали заявителю в принятии иска, считая, что его требования якобы не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве - размер требования составляет менее 300 тысяч рублей. Между тем Верховный суд РФ с такой позицией не согласился, указав, что банкротство отсутствующего должника осуществляется в соответствии с особенностями, установленными параграфом 2 главы XI закона о банкротстве. То есть в соответствии с пунктом 1 статьи 227 Закона о банкротстве в случаях, если гражданин - должник или руководитель должника - юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует, или установить место его нахождения не представляется возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от размера задолженности.

Верховный суд защитил права кредиторов, которые не могли требовать долги меньше 300 тысяч рублей

ВС РФ указал, что суды неверно трактуют закон о банкротстве. Если заявление подается к скрывающемуся должнику, то приоритетное значение имеет факт его отсутствия, а не размер долга. Таким образом, суды не вправе отказывать в принятии заявлений со ссылкой на маленькую сумму. И обязал принимать к рассмотрению заявления о банкротстве отсутствующего должника, невзирая на сумму долга. Но суды должны будут назначить заседание по проверке обоснованности заявления и проверить отсутствие должника. Таким образом, Верховный суд устранил правовую коллизию, когда недобросовестные организации могли избежать ответственности при небольших долгах, поскольку суды отказывались заводить дела о банкротстве.