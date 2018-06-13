И первая, и апелляционная инстанции отказали заявителю в принятии иска, считая, что его требования якобы не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве - размер требования составляет менее 300 тысяч рублей. Между тем Верховный суд РФ с такой позицией не согласился, указав, что банкротство отсутствующего должника осуществляется в соответствии с особенностями, установленными параграфом 2 главы XI закона о банкротстве. То есть в соответствии с пунктом 1 статьи 227 Закона о банкротстве в случаях, если гражданин - должник или руководитель должника - юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, отсутствует, или установить место его нахождения не представляется возможным, заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от размера задолженности.
ВС РФ указал, что суды неверно трактуют закон о банкротстве. Если заявление подается к скрывающемуся должнику, то приоритетное значение имеет факт его отсутствия, а не размер долга. Таким образом, суды не вправе отказывать в принятии заявлений со ссылкой на маленькую сумму. И обязал принимать к рассмотрению заявления о банкротстве отсутствующего должника, невзирая на сумму долга. Но суды должны будут назначить заседание по проверке обоснованности заявления и проверить отсутствие должника. Таким образом, Верховный суд устранил правовую коллизию, когда недобросовестные организации могли избежать ответственности при небольших долгах, поскольку суды отказывались заводить дела о банкротстве.