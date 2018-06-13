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13.06.2018 15:41
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

Все детские сады в Эстонии станут "частично эстоноязычными"

Текст: Елена Новоселова
Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады "частично эстоноязычными", пишет местная телерадиовещательная компания ERR.

Что это значит, по мнению главы эстонского образовательного ведомства? "Как минимум один учитель мог бы работать в группе на эстонском языке", - поделилась с журналистами своими соображениями Репс.

К слову, в стране идет подготовка нового закона об образовании, по которому, в частности, предполагается, что посещение детского сада станет обязательным, по аналогии со школой.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Министерство готово к нововведениям уже со следующего года. Правда, дело это добровольное и корректировка детсадовских учебных программ будет осуществлена только в тех органах местного самоуправления, которые этого захотят.

"Для этого мы планируем уточнить учебную программу и создать в детских садах дополнительные должности учителей эстонского языка - по одному в каждой русскоязычной группе. Важно, чтобы дети при желании были готовы идти учиться дальше в эстоноязычную школу", - объяснила министр.

В 2019-2022 годах на подготовку учителей эстонского для малышей выделят дополнительные средства. По задумке минобразования, дети из русскоязычных групп таких садов будут владеть эстонским языком на уровне не ниже так называемого "уровня выживания" или A1 по системе оценки уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе.

По данным портала ERR, сейчас около половины детей дошкольного возраста, у которых дома говорят на русском, учатся в группах с языковым погружением или в эстонском детском саду. По окончании русскоязычного детского сада 82% детей продолжают учебу в основной школе с русским языком преподавания, а из учившихся в группах языкового погружения так делают только 52%.

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