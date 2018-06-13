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13.06.2018 19:29
Рубрика: Экономика

Еда тормозит

Поставщики не успевают к электронной сертификации
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Сразу несколько отраслевых союзов обратились в правительство с просьбой скорректировать срок введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Письмо, направленное на имя вице-премьера Алексея Гордеева, подписали Ассоциация компаний розничной торговли, Союз независимых сетей, Союзмолоко, Национальный союз мясопереработчиков, "ОПОРА России", Союз участников потребительского рынка, Комитет Московской торгово-промышленной палаты (МТПП), "РусБренд" и Союз мороженщиков.

По словам Марины Петровой, замглавы Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, сложность заключается в том, что система носит разрешительный характер. "Все продукты животного происхождения в цепочке поставок должны быть единовременно внесены в систему, и все сертификаты должны быть вовремя погашены, иначе дальнейшее движение продукции невозможно, - отметила она. - Особенно это критично для продуктов с коротким сроком годности".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Если система не будет работать, товары нельзя будет продать, а это несет значительные убытки производителям, розничным и оптовым компаниям. Многие из них не готовы к изменениям ни информационно, ни технически, ни финансово.

Бизнес просит вводить ЭВС поэтапно и на "коротких" пилотных проектах. А для продукции, которая не сопровождается ветсертификатами, дать отсрочку до 1 июля 2020 года. Также отраслевики просят рассмотреть возможность замены электронных сертификатов альтернативными механизмами прослеживаемости товаров и в течение года не наказывать предприятия за нарушения, если они вызваны техническими сбоями.

Между тем Россельхознадзор настаивает на том, чтобы система была запущена именно 1 июля. "Даже для того, чтобы изменить приказ минсельхоза в какой-то его части, требуется минимум 3-4 месяца, на что времени практически не осталось, - пояснили "РГ" в ведомстве. - Кроме того, никакого позитивного эффекта от последней отсрочки введения ЭВС не произошло. Наоборот, он был скорее негативный, поскольку те, кто не готовился к изменениям, так ничего за отпущенный им период и не сделали".

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