Вышли трейлер и постер ирландского хоррора с Доналом Глисоном

Безумства входных колокольчиков и обгоревшие воспоминания - на постере и в трейлере готического детектива "Новорожденный".

Над атмосферой и постановкой картины трудился автор черной музыкальной комедии о немытой гениальной голове "Фрэнк" и трагичного камерного семейного rape-хоррора "Комната" (не той, которая принадлежит перу гениального Томми Вайсо) Леонард Абрахамсон.

Сценарий, в основу которого лежит адаптированный одноименный роман Сары Уотерс, подготовила Люсинда Коксон ("Девушка из Дании", "Дикая штучка").

Сюжет поведает историю сельского врача по фамилии Фарадей, которого вызывают в некогда богатое поместье Хандред-Холл, где его мать раньше трудилась домработницей.

Это место было два столетия домом для семейства Айрес, состоящих из грустной матери, незамужней дочери и страдающего сына, однако помимо упадка, теперь их преследует еще и негативно настроенные призраки.

И когда Фарадей начинает помогать своему новому пациенту, он не представляет, в какой траурный ад, слепленный из воспоминаний, недомолвок и скелетов прошлого он попадет.

В главных ролях: Донал Глисон, Рут Уилсон, Уилл Поултер, Шарлотта Рэмплинг и др.

An unsettling case. A secretive family mystery. In theaters August 31st. pic.twitter.com/uYB4TB2keK — The Little Stranger (@TLSmovie) 11 июня 2018 г.

Премьера в РФ намечена на 27 сентября.