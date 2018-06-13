За пять лет Народный фронт стал значимым институтом общества

Сегодня Россия сталкивается с вызовами, связанными прежде всего с обострением внешнеполитической ситуации. Наши геополитические противники, прежде всего США, используют весь имеющийся у них арсенал сил и средств для обострения внутренних проблем в России.

Для этого западными технологами умело используются острые конфликты и застарелые общественные болячки. Некоторые из них объективно связаны с кризисными явлениями в экономике. Некоторые - с неэффективным расходованием средств бюджета, а иногда - и с откровенным саботажем чиновников на местах, расхитительством и разгильдяйством.

Безусловно, свою работу по решению названных проблем внутри страны ведут уполномоченные структуры государственной власти и прежде всего правоохранительные органы. За последнее время возбуждено и расследовано множество громких уголовных дел, в том числе в отношении высокопоставленных чиновников, включая федеральных министров и губернаторов.

Тем не менее такая работа никогда не могла бы быть полной без привлечения к ней широких масс населения. Именно поэтому перед российской политической системой стоял вопрос: на кого опереться? Ведь огромная сеть общественных организаций и формирований в России два десятка лет была настолько стихийной и бессистемной, что ее скорее могли использовать в своих целях наши оппоненты, нежели российские власти.

Прорывным решением на этом пути стало создание Общероссийского народного фронта. Его главной целью стало привлечение в свои ряды неравнодушных активных граждан, создание мощнейшего общественного инструмента, нацеленного на решение главной задачи - улучшение жизни россиян.

Символично, что идея создания подобной организации была озвучена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в мае 2011 года. Мощным импульсом стало то, что и лидером ОНФ был избран сам Владимир Путин, что демонстрировало единство задач власти и гражданского общества.

Определяющим в этой связи стало заявление президента о необходимости привлечения народа к решению общегосударственных задач и контролю за действиями чиновников, что давало недвусмысленный сигнал о том, что все государственные служащие на местах навсегда лишались покоя, так как отныне находились под прицельным вниманием общественности, причем с подачи самого президента.

За годы своего существования ОНФ стал инициатором и организатором большого числа акций, публичных форумов по самым актуальным вопросам, волнующим большинство населения страны. В них неизменно участвовал сам президент.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных за эти годы ОНФ, я бы прежде всего отметил два: это работа по мониторингу за исполнением "майских указов" президента 2012 года и "За честные закупки". Как мне кажется, именно эти два направления работы общественников в наибольшей степени способствовали росту благосостояния больших категорий населения, перелому ситуации в социальной сфере и ситуации с использованием средств национального бюджета в сторону повышения эффективности, пресечения разбазаривания и хищений.

По информации Исполкома Движения, эксперты ОНФ подготовили заключения в отношении 249 пунктов "майских указов" и поручений. "Фронтовики" приняли участие в 44 заседаниях рабочей группы комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. С 2014 года экспертами ОНФ было подготовлено 1195 заключений на доклады правительства.

Результаты работы "фронтовиков" и их предложения регулярно докладываются президенту на форумах ОНФ, на ежегодных заседаниях президентской комиссии, на заседаниях Госсовета. Результаты мониторингов ОНФ становятся основой поручений президента ответственным органам власти по исправлению выявленных активистами ОНФ проблем.

Интересной практикой стало ежегодное направление региональными отделениями ОНФ главам субъектов РФ общественных предложений по эффективному исполнению "майских указов" 2012 года. В 2014 году было направлено 644 предложения, в 2017-2018 годах - уже 2182 предложения. Больше половины предложений, направленных активистами ОНФ в адрес глав регионов, были выполнены.

ОНФ стал хорошо известен в стране своим ежегодным Медиафорумом независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". Это дискуссионная площадка для журналистов и блогеров из всех 85 регионов страны, которые имеют возможность не только высказать свою позицию по наиболее актуальным вопросам, принять участие в дискуссиях, но и обратиться к президенту России со своим вопросом, обозначив насущную проблему своего региона.

Следующий значимый проект "фронтовиков" - "За честные закупки", направленный на противодействие коррупции. Наряду с системными мерами органов государственной власти в лице правоохранительных и надзорных ведомств он позволил существенно снизить уровень коррупционных нарушений, теперь каждый чиновник знает, что как только он пришел на государственную службу, вся его деятельность находится под неусыпным контролем не только соответствующих органов, но и общественности.

Координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта не раз заявлял о выявлении фактов закупки предметов роскоши. Был введен своеобразный индекс расточительности - это рейтинг, который ОНФ составляет по закупкам дорогих автомобилей, мебели, сувениров, организации мероприятий, проводимых за счет бюджетных средств. В него попадали госструктуры, нацелившиеся на неоправданные закупки. Второй вид нарушений - это ограничение конкуренции, когда чиновник решает сам, кому он отдаст подряд или поставку товара, и делает все, чтобы остальные претенденты были отклонены.

И третье распространенное нарушение, выявляемое ОНФ, - это приобретение товаров по завышенным ценам, когда в сговоре с чиновником предприниматели завышают стоимость товаров или оказания услуг государству, а потом эти деньги идут на "откаты".

Последние новости от проекта - совместная работа с ФАС по так называемым картельным сговорам на миллионы и даже миллиарды рублей, сговоры чиновников и коммерсантов.

Таким образом, только за последние четыре года активисты проекта ОНФ "За честные закупки" выявили коррупционные схемы на сумму 270 млрд рублей. Сейчас фактов расточительности или нечестных закупок по стране стало значительно меньше.

Это однако не значит, что работы мало. Есть экологические проблемы, например мониторинг свалок в рамках проекта "Генеральная уборка". Есть проблемы с детским питанием в садах и школах... Язв много, и активные общественники без работы не останутся. Но, кроме борьбы с проблемами, ОНФ перешел и на позитивную повестку, например в сфере патриотического воспитания. Сейчас активисты движения в регионах завершают мониторинг состояния вечных огней, потушенных за кризисные годы, реализуют проект "Имя героя - школе", проводят в школах "уроки мужества" (23 февраля), "уроки Победы" (9 мая), "уроки России" (1 сентября).

ОНФ ожидает определенный "апгрейд". Если раньше работа "фронтовиков" по "майским указам" 2012 года была направлена скорее на преодоление кризисных явлений прошлого, то теперь нужно будет сосредоточиться на помощи президенту и государству в осуществлении прорывных стратегий в экономике и жизнеобеспечивающих сферах российского общества, обозначенных новым "майским указом". И это поручение глава государства уже дал своему Движению.