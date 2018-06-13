Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части

Инициатива о разделении самого богатого и густонаселенного штата США - Калифорнии - на три штата меньших размеров собрала необходимое количество сторонников. Голосование по этому вопросу может состояться уже 6 ноября.

Как сообщает телеканала Fox News со ссылкой на секретаря штата Алекса Падиллу, инициатива собрала 402 468 подписей, что значительно больше количества, необходимого для ее реализации властями. "Секретарь штата 28 июня подтвердит инициативу (о голосовании) для проведения 6 ноября 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации Калифорнии.

С инициативой разделения Калифорнии выступил венчурный инвестор Тимоти Драйпер, работающий в сфере IT. Он предложил разделить штат на условную Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию - названия для каждой из трех частей, в случае успеха голосования, определят сами жители.

Так, к северной части предложено отнести города Сан-Франциско и Сакраменто, к южной - Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Вентура, как предполагается, останутся в самой Калифорнии. Впрочем, новые административные границы должны будут одобрить сначала правительство нынешней Квалифорнии, а после - Конгресс США.

Однако, судя по результатам социологических опросов, количество жителей, которые готовы проголосовать за разделение штата, невелико - всего 17%. Тогда как против инициативы хотят проголосовать 72% населения штата.