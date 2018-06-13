Новости

В полиции Коми решили отпугивать медведей сиренами 13:43
Заявка Екатеринбурга на EXPO-2025 прошла в финал 13:43
Пермяка осудили на 16 лет за убийство студентки 13:41
В Сочи для болельщиков из Перу подготовили палаточный лагерь 13:36
Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части 13:32
Главный тренер сборной Испании Лопетеги отправлен в отставку 13:31
В Сочи гостям ЧМ-2018 покажут, как готовят обезьян-"космонавтов" 13:27
Ущерб от повреждения картины Репина составляет не менее 30 млн рублей 13:22
Каждый второй россиянин останется без отпуска 13:20
В Иркутской области ребенка завалило на песчаном карьере 13:18
Под Петербургом водитель "Газели" наехал на посетителей бара 13:16
МИД: Россия ждет от ЕС гарантий для "Турецкого потока" 13:10
Представитель Станислава Говорухина опровергла слухи о его смерти 13:10
В Кургане обрушилась стена многоэтажного дома 13:09
Патриарх Кирилл: Нужно проявить русское гостеприимство к гостям ЧМ-2018 13:05
Северный флот отправился в самый крупный за последние 10 лет поход 13:04
МИД Италии вызвал посла Франции из-за критических замечаний Макрона 13:00
Двух пострадавших в аварии на Волге выписали из больницы 13:00
Вышел трейлер фильма "На районе" с Данилой Козловским в роли "гопника" 12:59
Сорокин: Россия выполнила все обязательства при подготовке к ЧМ-2018 12:57
Собянин передал ГИББД 30 электромотоциклов 12:55
В Екатеринбурге гостям чемпионата мира помогут переводчики 12:51
Косачев: Трампу было важно показать Ким Чен Ыну значимость США 12:42
В Яндекс.Навигаторе появился раздел с перекрытиями к чемпионату мира 12:42
Лукашенко удовлетворен прогрессом в сотрудничестве с Ташкентом 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 13:32
Рубрика: В мире

Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части

Текст: Петр Лихоманов

Инициатива о разделении самого богатого и густонаселенного штата США - Калифорнии - на три штата меньших размеров собрала необходимое количество сторонников. Голосование по этому вопросу может состояться уже 6 ноября.

Как сообщает телеканала Fox News со ссылкой на секретаря штата Алекса Падиллу, инициатива собрала 402 468 подписей, что значительно больше количества, необходимого для ее реализации властями. "Секретарь штата 28 июня подтвердит инициативу (о голосовании) для проведения 6 ноября 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации Калифорнии.

Американка посадила самолет посреди улицы в Калифорнии

С инициативой разделения Калифорнии выступил венчурный инвестор Тимоти Драйпер, работающий в сфере IT.  Он предложил разделить штат на условную Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию - названия для каждой из трех частей, в случае успеха голосования, определят сами жители.

Так, к северной части предложено отнести города Сан-Франциско и Сакраменто, к южной - Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Вентура, как предполагается, останутся в самой Калифорнии. Впрочем, новые административные границы должны будут одобрить сначала правительство нынешней Квалифорнии, а после - Конгресс США.

Однако, судя по результатам социологических опросов, количество жителей, которые готовы проголосовать за разделение штата, невелико - всего 17%. Тогда как против инициативы хотят проголосовать 72% населения штата.

Главное сегодня

В Кремле оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции
МИД: Денуклеаризация должна касаться всего Корейского полуострова
В Турции запустили "энергетический Шелковый путь"
Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню