18 вещей, которые Facebook знает о вас, а вы и не в курсе

Администрация Facebook поделилась с Конгрессом США информацией о том, какую информацию социальная сеть, включая приложения для мобильных устройств, собирает о пользователях.

Эти данные включают в себя (источник - BuzzFeed):

1. Информацию с "компьютеров, телефонов, подключенных к Сети телевизоров и других интернет-устройств", а также данные об интернет-провайдере или мобильном операторе.

2. Движения мыши на компьютере.

3. Названия приложений и файлов на устройстве.

4. Активность пользователя, когда страница Facebook открыта в основном или фоновом режиме в браузере.

5. Информацию о расположенных рядом точках Wi-Fi, базовых станций сотовой связи, меток Beacon, уровне сигнала - для вычисления местоположения методом триангуляции.

6. Информацию о других устройствах, расположенных рядом или подключенных к той же сети.

7. Уровень заряда батареи.

8. Доступное дисковое пространство.

9. Установленные плагины/расширения.

10. Скорость интернет-соединения.

11. Информация о покупках на других сайтах.

12. Данные адресной книги пользователя, журнал звонков и SMS.

13. Информация "о том, как пользователи используют камеру".

14. Информация о дате и месте создания фотографии.

15. Данные о настройках устройства.

16. Информация о "онлайновой и офлайновой деятельности" и покупках.

17. Идентификаторы устройств и другие ID, включая игровые и другие аккаунты.

18. Информация о том, когда другие пользователи комментируют или делятся своими фото, отправляют сообщение, загружают, синхронизируют или импортируют свои контактные данные.