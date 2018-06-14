18 вещей, которые Facebook знает о вас, а вы и не в курсе

Администрация Facebook поделилась с Конгрессом США информацией о том, какую информацию социальная сеть, включая приложения для мобильных устройств, собирает о пользователях.
Эти данные включают в себя (источник - BuzzFeed):
1. Информацию с "компьютеров, телефонов, подключенных к Сети телевизоров и других интернет-устройств", а также данные об интернет-провайдере или мобильном операторе.
2. Движения мыши на компьютере.
3. Названия приложений и файлов на устройстве.
4. Активность пользователя, когда страница Facebook открыта в основном или фоновом режиме в браузере.
5. Информацию о расположенных рядом точках Wi-Fi, базовых станций сотовой связи, меток Beacon, уровне сигнала - для вычисления местоположения методом триангуляции.
6. Информацию о других устройствах, расположенных рядом или подключенных к той же сети.
7. Уровень заряда батареи.
8. Доступное дисковое пространство.
9. Установленные плагины/расширения.
10. Скорость интернет-соединения.
11. Информация о покупках на других сайтах.
12. Данные адресной книги пользователя, журнал звонков и SMS.
13. Информация "о том, как пользователи используют камеру".
14. Информация о дате и месте создания фотографии.
15. Данные о настройках устройства.
16. Информация о "онлайновой и офлайновой деятельности" и покупках.
17. Идентификаторы устройств и другие ID, включая игровые и другие аккаунты.
18. Информация о том, когда другие пользователи комментируют или делятся своими фото, отправляют сообщение, загружают, синхронизируют или импортируют свои контактные данные.