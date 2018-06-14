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Актер Евгений Герасимов назвал Станислава Говорухина "верным человеком"

Новость 14.06.2018, 12:22 | Текст: Олег Усков

67-летний советский, российский актер, режиссер, Народный артист РФ, депутат Мосгордумы от партии "Единая Россия" Евгений Герасимов, известный ролью робота Вертера в сериале "Гостья из будущего", вспоминает Станислава Говорухина как бесконечно талантливого человека и исключительного друга.

Фото: Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС
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По словам Герасимова, Говорухин был "уже приличное время серьезно болел", и о смерти друга он узнал, находясь на гастролях "Ленкома" в Израиле, в Тель-Авиве.

"К сожалению, ушел из жизни такой замечательный, талантливый, умный, очень скромный и искренний человек, умеющий дружить и ценить дружбу, много сделавший в кино, много сделавший для своих друзей, очень верный человек", - приводит слова актера канал "360".

Герасимов назвал Говорухина "безумно талантливым, богатым душой и сердцем".

Как пояснил Герасимов, все друзья режиссера были озабочены состоянием артиста, созванивались с его женой, "и она подтверждала, что каждый день Говорухин все хуже и хуже себя чувствует".

Фото: РИА Новости
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"Я помню, как мы с ним гуляли в Одессе и он обожал смотреть на море, на волну. Он ведь немногословен. У него очень богатая душа и талант, который он не расплескивал направо и налево", - вспоминает актер, добавляя, что талант свой Говорухин "выражал в кинокартинах, полотнах и в отношении к жизни, в том числе к жене и друзьям".

Станислав Сергеевич Говорухин скончался сегодня утром в санатории Барвиха.

Евгений Герасимов родился в 1951 году в Москве. Учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, в мастерской Георгия Данелии и Эльдара Рязанова.

Поставил картины "Не ходите, девки, замуж", "Забавы молодых", снялся в фильмах "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Романовы. Венценосная семья", "Вам и не снилось", сериях про Резидента и "Государственная граница".

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