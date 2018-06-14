Депутаты Госдумы почтили память Станислава Говорухина

На 83-м году жизни скончался выдающийся советский и российский режиссер, сценарист и актер, постановщик сериала "Место встречи изменить нельзя" и "Десяти негритят" Станислав Говорухин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщившего об этом на заседании ГД в четверг.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", - сказал спикер. Добавив, что режиссер "боролся до конца с болезнью, но она его победила".

После чего депутаты почтили память коллеги, занимавшего до последнего времени пост главы комитета по культуре, почтили минутой молчания.

Напомним, первая информация о том, что режиссер находится в критическом состоянии, впал в кому и скончался последовательно появилась вчера утром. Что опровергли коллеги Говорухина, его пресс-секретарь и супруга, заявившая, что муж чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Станислав Сергеевич Говорухин родился в 1936 году в Березниках, Свердловская область. Отец - репрессированный донской казак, умер в Сибири. Мать была портнихой. Родители развелись еще до рождения Станислава.

В 1958-м окончил геологический факультет Казанского государственного университета, работал геологом, после - редактором и ассистентом режиссера на казанской телестудии. В 1966 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, дипломной работой Говорухина стал фильм "Тетя Катя". После получения диплома и до 1987 года работал ассистентом режиссера и режиссером на Одесской киностудии. Далее - на "Мосфильме".

Среди наиболее известных работ в игровом кино: "Вертикаль" (1967), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "Ворошиловский стрелок" (1999), "Благословите женщину" (2003), "Конец прекрасной эпохи" (2015). Написал более двадцати сценариев, среди которых "Контрабанда" (1974), "Пираты XX века" (1979), "Вторжение" (1980), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Тайны мадам Вонг" (1986).

Как актер сыграл генерала Кутепова в "Маршале революции" (1978), Крымова в "Ассе" (1987), Попова в "Сукиных детях" (1990), комдива в ленте "Анкор, ещё анкор!" (1992).