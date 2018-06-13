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Жена Говорухина рассказала о состоянии мужа

Новость 13.06.2018, 18:00 | Текст: Олег Усков

Станислав Сергеевич Говорухин, которого сегодня с утра успели уложить в кому, а то и вовсе "похоронить" некоторые российские СМИ и "телеграм-каналы", жив и чувствует себя хорошо. В чем KP.RU заверила супруга создателя сериала "Место встречи изменить нельзя", бывший монтажер Одесской киностудии Галина Говорухина.

По словам которой "новость" о смерти режиссера переполошила его родных, спешно засобиравшихся в Москву - некоторые тут же взяли билеты и уже летят из Германии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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При этом старшая сестра Станислава Сергеевича, которой 86 лет, "чуть не сошла с ума в Казани" от всего этого.

Как рассказала Галина Борисовна, супруг не просто в строю - он продолжает работать. "Он сейчас не снимает. Но он - худрук, - пояснила Говорухина. - Поэтому отсматривает материалы молодых соратников, держит процессы на контроле".

Ранее слухи о смерти режиссера опровергла его пресс-секретарь, отказавшись, впрочем, комментировать состояние здоровья Станислава Сергеевича.

Позже коллеги кинематографиста высказались насчет прозвучавшей "информации", выразив сожаление по поводу ее недоброкачественности и непроверенности.

Народному артисту Российской Федерации Станиславу Говорухину 82 года. Помимо культовых "Места встречи" и "Десяти негритят", известен лентами "Вертикаль", "В поисках капитана Гранта", "Ворошиловский стрелок", как сценарист "Пиратов ХХ века" и "Тайн мадам Вонг".

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