Известный российско-белорусский футболист и тренер Анатолий Байдачный считает, что сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира

14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу. В эксклюзивном интервью "СОЮЗу" своими ощущениями от предстоящего турнира поделился бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный.

Анатолий Байдачный: На этом чемпионате мира по футболу настоящего сюрприза можно ждать, по-моему, только от сборной России. Фото: Александр Кулевский

Анатолий Николаевич, на какой игре больше всего хотелось бы побывать?

Анатолий Байдачный: В Санкт-Петербурге на матче России с Египтом. Ну и, конечно, было бы неплохо зацепить полуфиналы и финал.

От кого ждете сюрприз?

Анатолий Байдачный: Сюрприза можно ждать, по-моему, только от сборной России.

Отрицательного или положительного?

Анатолий Байдачный: Почему-то все уверены, что все будет плохо. Но я оптимист.

Многие называют безоговорочным фаворитом Бразилию. Согласны?

Анатолий Байдачный: Я бы не стал говорить, что Бразилия - это космос. Вспомните, что говорил в свое время Гари Линекер: "В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы". Четыре года назад все ждали победы бразильцев. Но их подстерегала Германия и 1:7 в полуфинале. Есть команды, которые могут выиграть "золото". Это Франция, Германия, Испания...

Вы не назвали Аргентину.

Анатолий Байдачный: А, ну и Аргентина, конечно! Извиняюсь. Могу сказать, что Аргентина - вторая команда, за которую я буду болеть на чемпионате мира. После России, естественно.

Из-за Месси?

Анатолий Байдачный: Конечно. Моя мечта, чтобы он стал чемпионом мира.

Есть мнение, что слишком сильная зависимость от Месси вредит аргентинской сборной. Согласны?

Анатолий Байдачный: Слушайте, как можно говорить о том, что Месси хоть чем-то может навредить команде? Кто так говорит, тот просто не разбирается в футболе. Месси - гениальнейший футболист всех времен и народов. Хотя я помню такие же разговоры о Бразилии, когда за нее играл Пеле. Это такие люди, которые в одиночку могут решить судьбу матча. И они много играют на команду.

Но если мы говорим про Месси, то в сборной такое ощущение возникает, все слишком заострено на нем. Такие звезды, как Агуэро, Игуаин, Ди Мария, остаются в тени.

Анатолий Байдачный: Так это их проблемы. При чем тут Месси? Опять же я вернусь к Пеле. В 1966 году, когда он получил травму, что стало с бразильцами? Они не вышли из группы. Вот вам и ответ на то, мешает кто-то или нет. Для меня вообще загадка, почему Аргентина с Месси до сих пор не выиграла ни одного крупного турнира. Видимо, стечение обстоятельств. Но знаете, в футболе бывает такое, когда великая команда ничего не выигрывает. Вспомните легендарную сборную Голландии с ее тотальным футболом. Какие там звезды были. Но титулов они не завоевали. Порой футбол алогичен.

Вы не назвали среди фаворитов чемпионата мира Португалию.

Анатолий Байдачный: Я не верю в их успех. То, что произошло два года назад во Франции, скорее, случайность. Это было похоже на то, как в 2004 году чемпионами Европы стали греки.

Португальцам даже Криштиану Роналду не поможет?

Анатолий Байдачный: Роналду - великий футболист. Но я считаю, что один Криштиану не вытащит на себе в этот раз сборную. Сейчас в мире есть только один футболист, способный на такое. И это Месси.

В составе сборной СССР Анатолий Бйдачный завоевал "серебро" на чемпионате Европы 1972 года. Фото: Олег Карпович

Многие специалисты называют нынешнюю сборную России самой слабой за последние годы. Вы как считаете?

Анатолий Байдачный: У нас в России очень любят все свалить на одного человека. В данном случае, на Станислава Черчесова. Но ведь кто-то же назначил его. И этот человек, поставивший Черчесова, останется в тени. А ругать будут тренера. Два года сборная готовилась к чемпионату мира. За это время были опробованы разные схемы: то в три защитника играем, то в четыре. Шел поиск. Но не было стабильности как с составом, так и с игрой. И я впервые в жизни видел, что почти все комментаторы, журналисты поддерживали команду. Даже когда она плохо выступала, все пытались найти какие-то положительные моменты. И это правильно. Не надо огульно критиковать ребят. Избавиться нужно от этого скептицизма. Нам надо верить, верить и еще раз верить. Ищите хорошие моменты в игре сборной.

Анатолий Байдачный: Не надо ругать игроков. Надо поверить в сборную. Другого выхода нет

А они разве есть, эти хорошие моменты?

Анатолий Байдачный: Таких моментов, которые помогли бы нам стать чемпионами, я не вижу. Но я верю, что россияне выйдут из группы. Как будет дальше - не знаю.

Сборная Беларуси способна в ближайшем будущем бороться за попадание на чемпионат мира или Европы?

Анатолий Байдачный: К сожалению, нет. Может быть, на Евро-2020 появится возможность благодаря изменению правил отборочного турнира.

Досье "СОЮЗа"

Анатолий Николаевич Байдачный родился 1 октября 1952 года в Москве. Выступал за московское и минское "Динамо", играл за сборную СССР. Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года. Тренерскую карьеру начал в 1980 году. Работал в клубах "Жемчужина" (Сочи), "Черноморец" (Новороссийск), "Ростсельмаш", "Терек". В Беларуси тренировал минское "Динамо" и "Дариду". Был наставником сборной Беларуси в 2003-2005 годах. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Белорусской ССР.