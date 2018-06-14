Новости

Трамп заявил о пользе личных встреч с Путиным 02:17
Асад заявил о невмешательстве России во внутренние дела Сирии 01:52
В небе над Аляской столкнулись два самолета 01:27
Генассамблея ООН осудила действия израильтян в Секторе Газа 01:25
Асад рассказал о поддержке Ирана в борьбе с терроризмом 00:52
Движение на "салатовой" линии метро возобновлено после сбоя 00:48
Трамп заявил о желании вывести военных США из Южной Кореи 00:26
Экс-президент США Билл Клинтон написал роман-бестселлер 00:18
Лукашенко посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу 13.06.2018
Минтранс настаивает на транспортном планировании для муниципалитетов 13.06.2018
ФРС США повысила базовую ставку 13.06.2018
Сколько стоит плитка шоколада с автографом Лукашенко 13.06.2018
Путин посетил концерт на Красной площади 13.06.2018
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию 13.06.2018
В Дагестане в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек, есть погибшие 13.06.2018
Президент ФИФА представил фильм о Льве Яшине 13.06.2018
Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в России 13.06.2018
Авиакомпании России увеличили перевозки в мае на 7,9 процента 13.06.2018
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч Lada 4х4 из-за проблем с проводкой 13.06.2018
Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль 13.06.2018
Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 13.06.2018
Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня 13.06.2018
Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 13.06.2018
Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США 13.06.2018
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну 13.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
14.06.2018 01:52
Рубрика: В мире

Асад заявил о невмешательстве России во внутренние дела Сирии

Союз Москвы и Дамаска имеет большую историю, при этом Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии. Об этом президент арабской республики Башар Асад рссказал в интервью иранским журналистам.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
В Минобороны рассказали о новой провокации с хлором в Сирии

"Касаемо Сирии, Россия не вмешивается во внутренние дела САР, - приводит РИА Новости слова Асада. - Если есть предложение, то его озвучивают. В конечном итоге решение остается за командованием Сирии и сирийским народом".

Вместе с тем сирийский лидер признал, что между Россией, Сирией и Ираном бывают разногласия. "Если бы мы были согласны полностью друг с другом во всем, то зачем нам вообще дискутировать? - сказал сирийский лидер. - Мы интенсивно встречаемся, чтобы договориться".

Вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным формированиям. C 2015 года российские ВКС по просьбе официального Дамаска проводят на территории республики операцию против террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки). Удары по их позициям также наносит международная коалиция во главе с США, однако она действует без разрешения властей Сирии.

Главное сегодня

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено
Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины