Асад заявил о невмешательстве России во внутренние дела Сирии

Союз Москвы и Дамаска имеет большую историю, при этом Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии. Об этом президент арабской республики Башар Асад рссказал в интервью иранским журналистам.

"Касаемо Сирии, Россия не вмешивается во внутренние дела САР, - приводит РИА Новости слова Асада. - Если есть предложение, то его озвучивают. В конечном итоге решение остается за командованием Сирии и сирийским народом".

Вместе с тем сирийский лидер признал, что между Россией, Сирией и Ираном бывают разногласия. "Если бы мы были согласны полностью друг с другом во всем, то зачем нам вообще дискутировать? - сказал сирийский лидер. - Мы интенсивно встречаемся, чтобы договориться".

Вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным формированиям. C 2015 года российские ВКС по просьбе официального Дамаска проводят на территории республики операцию против террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки). Удары по их позициям также наносит международная коалиция во главе с США, однако она действует без разрешения властей Сирии.