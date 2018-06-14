Атомную электростанцию "Фукусима-2" выведут из эксплуатации

Атомную электростанцию "Фукусима-2", которая находится на территории одноименной японской префектуры в 12 километрах южнее аварийной АЭС "Фукусима-1", выведут из эксплуатации. О планах энергетической компании Tokyo Electric Power рассказал ее глава Томоаки Кобаякава.

Таким образом, префектура Фукусима уже в ближайшее время может остаться без атомных электростанций, передает ТАСС.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, когда Япония пережила катастрофическое цунами, на атомную энергетику в энергобалансе станы приходилось около 30 процентов. Из-за временного отказа от нее основная нагрузка по электрификации была возложена на тепловые станции. Сейчас в Японии работают семь реакторов на четырех АЭС. В ближайшем будущем власти рассчитывают продолжить политику частичного перезапуска атомных станций.