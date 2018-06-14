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14.06.2018 07:56
Рубрика: В мире

Белый дом: США и РФ изучают возможность встречи Трампа и Путина

США и РФ прорабатывают возможность встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Ричард Хукер.

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости
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По словам собеседника агентства, он не думает, что "уже приняты какие-либо решения или проработаны детали". "Однако обе стороны изучают возможность попытаться это сделать", - отметил он.

Хукер также ответил на вопрос, изучает ли Белый дом вариант проведения переговоров Трампа и Путина в Австрии. "Я уверен, что это рассматриваемый вариант, однако решение еще не принято", - сказал представитель СНБ.

Напомним, в минувшее воскресенье Путин подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы Соединенные Штаты.

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