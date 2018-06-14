Чалов и Игнатьев вошли в список возможных открытий сезона УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список игроков, которые могут стать открытиями нового еврокубкового сезона. В их число вошли двое россиян - Федор Чалов и Иван Игнатьев.

Список из 50 имен представлен на официальном сайте УЕФА. 20-летнего нападающего ЦСКА Чалова организация назвала быстрым и понимающим игру. Кроме того, Федор обратил на себя внимание, забив семь мячей в восьми последних играх сезона-2017/18.

Что же касается Ивана Игнатьева, то 19-летний форвард "Краснодара" стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА-2017/18, забив 10 мячей. Он "родился голеадором", уверен УЕФА.

ЦСКА по итогам минувшего сезона РФПЛ занял второе место и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. "Краснодар" стал четвертым и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.