День многонациональной России широко отметили в Минске

С утра и до заката в Минске в этот день звучала музыка: русские песни сменялись татарскими мелодиями, казачьи танцы - лезгинкой. У здания городской ратуши было шумно и многолюдно, люди в ярких костюмах и с ленточками в цветах российского флага знакомили минчан и их гостей со своей культурой, кухней, рассказывали семейные истории.

Когда-то и они были гостями в Беларуси. Теперь называют ее второй родиной. День многонациональной России отметили по-семейному тепло и душевно.

Сегодня в Беларуси живут почти 800 тысяч представителей русской диаспоры. Русские, башкиры, татары, чуваши, дагестанцы... Сохраняют свою уникальность, учат детей традиционным народным промыслам и навещают далекую родню, живущую порой за тысячи километров.

"Здесь мы как одна семья", - говорит о себе и своих земляках башкирка Залия Азарова и приглашает на продолжение праздника через неделю: в будущую субботу Международное общественное объединение "Татаро-башкирское культурное наследие "Чишма" отметит в Минске Сабантуй. А на площадке культурно-просветительского общественного объединения "Садко" в первую очередь вспоминают о другом празднике - Дне независимости России. "Мы же все родом оттуда, - улыбается Станислава Щеглова. - Из Саратова, Нижнего Новгорода, Ленинграда, я вот коренная москвичка. Кто-то приехал и остался в Беларуси еще в детские годы с родителями, другие так же, как я, встретили здесь свою любовь. Мы - русские, наши дети, внуки - белорусы".

Сегодня в Беларуси живут почти 800 тысяч представителей русской диаспоры. Русские, башкиры, татары, чуваши, дагестанцы...

Для этих людей Беларусь и Россия навсегда связаны крепкими родственными узами. И в общем празднике была эта особенная искренность, радость каждому гостю.