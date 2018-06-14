Депутаты сдали кровь в День донора

Депутаты Госдумы во Всемирный день донора приняли участие в донорской акции. Кровь сдали представители всех фракций.

Акция проходит в Госдуме во второй раз. Передвижная станция переливания крови была установлена на автомобильной стоянке около здания на Охотном Ряду. Парламентарии и сотрудники думского аппарата сдавали кровь с 9 утра.

Цель депутатов - при помощи такой акции "выразить свою признательность всем тем, кто сделал донорство своей важной, святой миссией", отметила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

- У нас десятки тысяч людей являются донорами, а Госдума становится донором-организацией, - сказала она.

В свою очередь глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о том, что примерно двум миллионам жителей нашей страны требуется переливание крови.

"Это движение должно объединять всех нас", - подчеркнул он.

И у депутатов, а также сотрудников аппарата Госдумы "есть хорошая возможность послужить людям еще и таким образом, отдав свою кровь и помочь людям", заключил Морозов.

Первым сдавший кровь председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов особенно радовался тому, что "буквально через 15 минут после старта акции в машине не осталось свободных мест - все заняты депутатами".

А Герой России Максим Сураев раньше не мог сдавать кровь, потому что военным летчикам и космонавтам это запрещено.

"Сейчас я работаю в Госдуме и могу стать донором. Если получится помочь человеку, который в этом нуждается, это будет правильно", - считает он.