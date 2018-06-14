Город расположен на Северо-Западе Китая. Несмотря на то что находится на территории засушливых районов страны, он обладает богатыми водными ресурсами. В этом населенном пункте не очень большое население, и он считается одним из самых "умных городов" Китая. Это и есть Иньчуань или "Цзяннань — жемчужина Шелкового пути". (Цзяннань — историческая область в Китае, занимающая правый берег нижнего течения реки Янцзы).

Иньчуань - административный центр Нинся-Хуэйского автономного района, расположенный в средней части Нинсяской равнины. С востока его окружает плато Ордос, а с запада горный хребет Хэланьшань, река Хуанхэ пересекает город. Иньчуань обладает древней историей и красивой природой. Он является не только одним из самых знаменитых старинных городов Китая, но и важным центром Северо-Западного района страны, а также одним из важных узлов "Одного пояса и одного пути".

Более 2100 лет назад был основан Иньчуань, который являлся важным торговым населенным пунктом на протяжении Древнего Шелкового пути. Издревле река Хуанхэ была чрезвычайно подвержена наводнениям. Именно здесь водоем образует "Великую излучину" (Хэтао). Это засушливый край, и река здесь не получает притоков. Напротив, ее воды используются для орошения западной Хэтао (Иньчуаньская равнина). Благодаря этому на данной территории зародилась богатейшая древняя цивилизация, переплелось многообразие культур. Иньчуань также называют "болотным городом на границе, столицей Тангутского царства".

За последние годы городские власти, имея глобальные задачи и стратегическое мышление, определили перспективы населенного пункта, а именно "зеленое развитие, высокое качество, гармонию и комфортное проживание для людей", с тем, чтобы создать центр экспериментальной зоны открытой экономики на внутреннем континенте. Благодаря этим усилиям в Иньчуане добились успехов в социально-экономической и экологической сферах, в развитии так называемого умного города, некоторых видов индустрии и т.д. А по некоторым показателям город даже обогнал многие населенные пункты развитых восточных районов страны.

К примеру, в административном центре Нинся-Хуэйского автономного района Инчуане, в целях всестороннего углубления реформ, принимается ряд экспериментальных мер в более чем десяти направлениях, реформы затронули сферу административных разрешений на тот или иной вид деятельности, работу государственных лечебных учреждений и др.

Визитными карточками стали проходящие в Иньчуане такие международные мероприятия и соревнования, как Экспо "Китай - Арабские государства", Мировая Кибер Арена (WCA), Церемония вручения премии "Лучший городской ландшафт" в Азии и др.

Еще один пример: в последние годы в Иньчуане уделяется особое внимание развитию винной индустрии, что отражает модернизацию производств и дифференцированную конкуренцию.

Зарубежные гости в Центре управления "умным городом" в Иньчуане. Фото предоставлено Отделом пропаганды Парткома г. Иньчуань

Городские жители пользуются природными дарами реки Хуанхэ и находятся под надежной защитой гор Хэланьшань. Здесь плодородная почва, изобилие зерна, произрастают разнообразные виды фруктов и овощей. Иньчуань расположен на аллювиальной равнине Хэтао, образованной вследствие накопительной деятельности крупных рек, у восточного подножия гор Хэланьшань на 37°43´~39°23´с.ш., что общепринято считается "золотой полосой" для выращивания винограда. Знаменитый дегустатор вин Робинсон Дженсис дала высокую оценку вину местного производства, назвав Нинся-Хуэйский автономный район одним из потенциальных районов для виноделия в Китае. Иньчуань находится на равнине Хэтао.

За последние годы вина нинсяского производства стали более распространены как в стране, так и за рубежом. Ряд известных китайских и зарубежных винных компаний создали в Иньчуане свои винодельни. Например, французские компании Перно Рикар и Moёt Hennessy, китайские компании Чжанъюй, Великая стена и др. Высококачественные вина, произведенные здесь, привлекли в Инчуань множество любителей этого напитка. В 2013 году в списке "ТОР- 46 туристических мест мира", опубликованном в "Нью-Йорк таймс", находился и Нинся-Хуэйский автономный район. В июле 2016 года, во время очередной инспекции в АР, председатель КНР Си Цзиньпин отметил: "Качество вина, произведенного у восточного подножия гор Хэланьшань, хорошее. Развитие винной индустрии - правильное направление, надо идти дальше".

По состоянию на конец 2017 года общая территория виноградников в Иньчуане достигла 16 тыс. 962 гектаров, 54 винодельни (предприятия) введены в эксплуатацию, объем производства этого напитка за год составил 60 млн бутылок. Общий объем средств, вложенных в винную индустрию Иньчуаня, около 12 млрд юаней, создано 50 тыс. дополнительных рабочих мест.

Иньчуань занял одно из первых мест в рядах "умных городов" Китая, приобрел много полезного опыта. Зарубежный посетитель на выставке в рамках TMF - глобального саммита "Умных городов" 2017 г. в Иньчуане. Фото предоставлено Отделом пропаганды Парткома г. Иньчуань

Город расположен в Северо-Западной части Китая. Здесь можно одновременно любоваться и бескрайней пустыней, и живописными пейзажами озер и горных хребтов. Сегодня восходит новая звезда под названием Иньчуань. "Умный город" нового типа с прекрасными возможностями экономического роста, этому во многом способствует развитие винной индустрии в населенном пункте.

В Китае уверены, что Иньчуань имеет прекрасные перспективы. Это настоящая жемчужина "Одного пояса и одного пути".