Экс-президент США Билл Клинтон написал роман-бестселлер

Экс-президент США Билл Клинтон стал автором романа "Президент исчез", который сразу же стал бестселлером. Как сообщает РИА Новости, роман повествует о разрушительной кибератаке на США, во время которой главный герой книги, президент Джонатан Линкольн Данкен, вынужден уйти в подполье для организации сопротивления.

Книга написана в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном, но каков вклад каждого из них в успех - не уточняется.

За первую неделю продано уже 147 тысяч бумажных копий, а с электронными и аудиоверсиями тираж доходит до 260 тысяч. Идут переговоры об экранизации.