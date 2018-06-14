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14.06.2018 15:19
Рубрика: Спорт

Евросоюз вводит сертификат безопасности для самолетов

Текст: Александр Ленин

ЕС усиливает меры, направленные на обеспечение безопасности полетов в европейском воздушном пространстве. Небо над Европой теперь станет недоступным для самолетов, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Теперь владельцам авиационного парка из третьих стран для эксплуатации лайнеров в европейском воздушном пространстве потребуется получать единый сертификат, передает РИА Новости.

Документ разработан совместными усилиями Еврокомиссии, "Евроконтроля" и Европейского агентства по безопасности полетов. При отсутствии разрешения самолету будет отказано в пролете.

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