Евросоюз вводит сертификат безопасности для самолетов

ЕС усиливает меры, направленные на обеспечение безопасности полетов в европейском воздушном пространстве. Небо над Европой теперь станет недоступным для самолетов, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Теперь владельцам авиационного парка из третьих стран для эксплуатации лайнеров в европейском воздушном пространстве потребуется получать единый сертификат, передает РИА Новости.

Документ разработан совместными усилиями Еврокомиссии, "Евроконтроля" и Европейского агентства по безопасности полетов. При отсутствии разрешения самолету будет отказано в пролете.