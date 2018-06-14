ФНС начнет массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2017 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится начать массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2017 год. Корреспонденция будет приходить гражданам по почте, а также размещаться в электронном виде в "Личном кабинете налогоплательщиков-физических лиц" на официальном сайте ведомства. Срок уплаты налогов - 3 декабря 2018 года.

По сравнению с предыдущим годом в расчетах имущественных налогов произошли изменения, отмечают в ФНС.

В уведомление впервые будет включен налог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. Он применяется для доходов, по которым не был удержан НДФЛ, а сведения об этих доходах были представлены в ФНС налоговыми агентами.

Для льготных категорий налогоплательщиков будет применен вычет при расчете земельного налога, уменьшающий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному участку. Как уточняют в ФНС, если ранее гражданин, имеющий право на вычет, пользовался льготами, ему не нужно дополнительно обращаться в налоговую инспекцию.

К списку 49 регионов, где недвижимость физлиц теперь будет облагаться налогом, исходя из кадастровой стоимости, добавились еще 14. Это Адыгея, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Астраханская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, а также Краснодарский и Хабаровский края, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. Речь идет об объектах капитального строительства, на которые с 2006 года граждане регистрировали права в упрощенном порядке - садовые и дачные дома площадью более 50 кв.м, гаражи, а также жилые помещения, введенные в эксплуатацию с 2013 года, по которым не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка.

В 21 регионе, где порядок расчета налога, исходя из кадастровой стоимости, будет применяться второй год, с 0,2 до 0,4 увеличится коэффициент к налоговому периоду. В остальных субъектах, которые используют для расчета инвентаризационную стоимость объектов, для определения величины налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,425 (ранее 1,329).

Есть новости и для владельцев дорогих автомобилей. Транспортный налог за 2017 год на машины стоимостью от 3 миллионов рублей будет начислен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.