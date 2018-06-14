Где на Черноморском побережье пострелять под водой

В эти дни на Кубань устремились тысячи любителей подводной охоты со всей страны. А каждый год регион посещают их свыше 50 тысяч. Самыми популярными местами стали прибрежные зоны Черного и Азовского морей, где главная добыча "подвохов" - кефаль. С рыбным местом на Тамани нас познакомил новороссиец Вячеслав Дергунов - кандидат в мастера спорта по подводной охоте.

В специализированном магазине начинающий охотник может экипироваться за 25 тысяч рублей. Но вообще, занятие это не из дешевых. Фото: Анна Юркова

- Сейчас в охоту идут разные люди, - считает Вячеслав. - И самое важное, на мой взгляд, чтобы каждый новичок, прежде чем лез в воду, прошел обучающий курс - шесть-семь занятий в специализированных клубах по подводному плаванию и охоте, где ему расскажут о технике безопасности, медицинской помощи, тактике поведения, поставят дыхание. В целом ему дадут базу, а дальше он может развиваться где угодно - продолжить охоту на море, реке, возможно, он вообще займется дайвингом.

Подводное хобби таит массу особенностей. По словам Вячеслава, настоящий ныряльщик постоянно учится, после зимнего "застоя" приходит в норму, и это болезненный процесс, так как углекислота в крови в первые дни вызывает физическую вялость. Очень важно перед поездкой на охоту прислушиваться к своему самочувствию: любое воспаление верхних дыхательных путей непременно усугубится, и банальный насморк с легкостью перейдет в не менее банальный отит. Недаром среди профессиональных болезней подводников частенько называют воспаление барабанных перепонок и лобных пазух.

- Большая ошибка относиться к охоте как к развлечению, здесь каждая мелочь может стоить жизни, - продолжает серьезно спортсмен. - В прошлом году на мысе Панагия в Черном море произошел несчастный случай: утонул молодой человек. Ему не хватало грузов, и никто из более опытных товарищей не мог предположить трагического финала, учитывая, что тот держался словно утка на воде. А произошло все просто: парень залез в расщелину между камнями, и тут его подкинуло наверх, уперся спиной в свод, а дыхание-то не поставлено. В итоге не смог выбраться.

"Маруся-кормилица"

Не менее важно выбрать правильное снаряжение. Как только мы встали на берегу, Вячеслав неторопливо выкладывает снаряжение из багажника прямо на песок. Обычный комплект: ласты (карбоновые лопасти), маска с дыхательной трубкой, пояс с грузами, ружье, перчатки, подводные часы и, конечно, гидрокостюм.

- Все современные гидрокостюмы отличаются между собой качеством ткани (в основном это неопрен - влагостойкий и сохраняющий тепло материал) и толщиной, - рассказывает Вячеслав Дергунов. - С костюмом ты одно целое на протяжении многих часов, стоит ли говорить, что он должен быть удобным?

Также обстоит дело с ластами и маской. Их подбирают строго по размеру, чтобы нигде ничего не сдавливало.

- Это ружье пневматическое, - дальше демонстрирует ныряльщик, - выпускает гарпун за счет энергии сжатого воздуха. Скорострельный и легко заряжается. Профессиональное снаряжение, признаюсь, удовольствие недешевое. Все зависит от того, для каких целей оно вам нужно. В специализированном магазине новичок может экипироваться за 25 тысяч рублей. Причем продавцы грамотно подберут комплект, ведь владельцы небольших лавочек по подводному снаряжению - чаще всего люди из числа бывших профессионалов.

Фото: Александр Кротков

Гидрокостюм тяжелый и плотный, и, чтобы натянуть его, Вячеслав промывает внутренние стенки мыльным раствором. На пояс вешает груза в 13 килограммов, рядом приманку - Марусю-кормилицу (рыбку, кстати, мастерили дома). Как раз в эти недели пиленгас в Черном и Азовском морях идет на нерест, и Маруся должна привлечь кефаль. Ну вот, все готово - и ныряльщик шагнул в море... Прошло добрых пять часов, прежде чем он снова вышел на поверхность с солидным трофеем - на леске висят пять упитанных пиленгасов и лобан.

Дельфины им в помощь

После рыбалки все охотники принимаются обсуждать перипетии дневной ловли. То и дело упоминают дельфинов: их черные плавники часто показываются над волнами. Оказывается, и в рыбалке они помощники человека: в поисках еды выгоняют косяки рыбы на мелководье, и только ленивый не воспользуется ситуацией.

Об излюбленных местах подводной охоты рыболовы не любят распространяться, в некоторых случаях информацию не доверяют даже женам. Однако популярные участки на Кубани известны. В акватории Черного моря в летний сезон особенно любят охотиться в бухтах Новороссийска и Геленджика. В этих приморских городах развита сеть рыболовных баз и специализированных магазинов по продаже снаряжения. В Тамани можно встретить практически все разнообразие водной фауны: кефаль (пиленгаса и лобана), белого горбыля и сингиля.

Также отличными местами для подводной охоты являются водохранилища - Краснодарское, Шапсугское и Тшикское. А река Кубань славится своими крупными сомами. Единственно, каждому подводному охотнику необходимо помнить об ограничениях ловли. Нельзя нырять в ночное время суток, добыча некоторых видов рыб, таких как плотва и тарань, не должна превышать суточную норму - пять килограммов. Сазана, сома и толстолобика весом более пяти килограммов можно добыть только в одном экземпляре.

Совет

Как привлечь внимание рыбы

Виталий Виноградов, подводный охотник, журналист и общественный деятель:

- На результат подводной охоты зачастую влияет выбранная тактика рыболова. При мутной воде некоторые охотники изобрели весьма оригинальные методы подманивания рыбы. Амур идет на хруст рвущейся травы, на характерный скрежет, который они сами издают при кормежке. Сазан может приблизиться, заслышав, как где-то рядом его "собрат" "хрумкает" ракушку. Карась прибежит на поднимаемую муть, полагая, что это в иле роются его родственники.

Прямая речь

Геннадий Гуляй, начальник ПОУ "Новороссийская морская школа ДОСААФ России":

- Подводная охота на Кубани развивается в двух направлениях: креативный отдых, когда любой желающий может приобрести снаряжение и отправиться на рыбалку, и спорт, сопряженный с ежедневными тренировками. Центры подводной охоты развиваются не только в Новороссийске, Геленджике, но и в Анапе. В любом случае охота зависит от биоресурсов. В последние годы, увы, рыбы все меньше, а значит, надо нырять глубже и отплывать дальше. Самое главное, необходимо соблюдать меры безопасности: когда ныряешь, у тебя должен быть буек с флагом "альфа", ведь больше всего подводных охотников получают травмы и гибнут от маломерных судов.

Адреса для новичков

Центр подводного плавания "Лагуна" базируется в районе Толстого мыса на территории отеля "Кемпински" в Геленджике. Телефоны для связи: 8 (988) 314-03-14, 8 (918) 306-17-30;

Подводный клуб "Морской Кот": г. Геленджик, ул. Туристическая, район гостиницы "Солнечная" и пансионата "Лазуревый берег". Телефоны для связи: 8 (918) 439-68-97, 8 (903) 456-78-95;

Центр подводного плавания "Акула": г. Анапа, пр-т Революции, 1 ("Малая бухта"), телефоны для связи: 8 (918) 636-17-07, 8 (928) 401-73-35;

РТК "Дайвер" на берегу Цемесской бухты: г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14, тел. (8617) 612-660.