Генассамблея ООН осудила действия израильтян в Секторе Газа

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в среду большинством голосов приняла резолюцию по Палестине. Документ осуждает Израиль за непропорциональное применение силы против демонстрантов на границе сектора Газа. Кроме того, он содержит распоряжение изучить варианты предоставления палестинцам международной защиты.

За резолюцию проголосовали 120 государств ГА, в том числе РФ, передает ТАСС. Против документа высказались восемь стран, включая Израиль и США. Сорок пять делегаций воздержались.

Перед голосованием американцы пытались включить в проект резолюции параграф, осуждающий обстрелы Израиля боевиками ХАМАС и требующий от них прекратить "все акты насилия и провокации". Однако предложенная Соединенными Штатами поправка была отклонена.