Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Таким образом соглашение, разработанное премьером Греции Алексисом Ципрасом и его македонским коллегой Зораном Заевым, оказалось подвешенным, а вместе с ним - и перспективы вступления Македонии в Евросоюз и НАТО.

Ранее главы правительств двух стран согласовали переименование Македонии в Республику Северная Македония, чтобы тем самым положить конец длящемуся более четверти века спору касательно названия "Македония", которое Греция считает своим. Согласование шло при поддержке в первую очередь Лондона - британский премьер Тереза Мэй даже приезжала в Скопье 18 мая, чтобы рассказать о преимуществах вступления в Евросоюз. Это был первый визит в Македонию главы правительства Соединенного Королевства с 1999 года.

Но президент Гёрге Иванов заявил, что не намерен подписывать соглашение о переименовании. Он выступил с обращением к нации, сказав, что "такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовывать политическую самодеятельность". Кроме того, Иванов призвал "прекратить спекуляции на стратегических целях Скопье, таких как вступление в Евросоюз и НАТО". Оппозиционная македонская партия ВМПО-ДПМНЕ поддержала президента, назвав договор с Грецией "капитуляцией". В ответ кабинет министров Македонии выпустил заявление, где обвинил главу государства в отсутствии ответственности.

Как Македония выйдет из нынешнего тупика, станет ясно в ближайшие дни. Время работает против сторонников переименования. На 28-29 июня запланирована презентация в Евросоюзе соглашения о переименовании, что должно было стать отправной точкой для начала переговоров о вступлении Македонии в ЕС. Также ожидалось, что уже в июле стране поступит приглашение присоединиться к НАТО.

Глава Македонии назвал переименование страны политической самодеятельностью

Если переименование все же, тем или иным способом, будет согласовано, то следом решение должны утвердить парламенты Греции и Македонии. Но окончательно легитимным оно станет лишь после референдума в Македонии, намеченного на сентябрь. Эксперты полагают, что в ближайшие три месяца в стране пройдет масштабная агитационная кампания в пользу смены названия. Если переименование произойдет, придется внести изменения в конституцию Македонии, а также в массу других документов, включая паспорта граждан. Но менять, например, паспорта, как разъяснило македонское правительство, станут не сразу, а по истечении срока их действия. Также не будут убраны статуя Александра Македонского в центре Скопье и другие памятники и этнонимы, отсылающие к царству великого полководца. Вместо этого рядом с названиями повесят таблички с пояснениями.