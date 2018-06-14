Глава МИД БиГ: Ожидаю прекрасного футбола на ЧМ-2018
ЧМ-2018 станет грандиозным спортивным событием, собравшим лучших звезд футбола, и мы все вместе насладимся прекрасным праздником. Сотни тысяч людей, которые посетят Россию, запомнят этот миг как один из самых великолепных в своей жизни. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак, прибывший сегодня в один из ресторанов Сараево, чтобы посмотреть открытие чемпионата и первую игру вместе послом РФ в БиГ Петром Иванцовым.
Глава боснийского внешнеполитического ведомства высказал свои пожелания в адрес участников чемпионата мира, болельщиков и организаторов.
"Самое главное, чтобы все матчи прошли без инцидентов, в честной спортивной борьбе, - отметил он. - Желаю, чтобы сотни тысяч людей, которые посетят Россию, запомнили этот миг как один из самых прекрасных в своей жизни. Организаторам могу пожелать успехов и реализации всех задуманных ими планов".
Црнадак прокомментировал и желание отдельных политлидеров Запада организовать бойкот это масштабного спортивного праздника.
"Мы смогли убедиться, что все попытки организовать бойкот ЧМ-2018 ничем не увенчались. В конце концов верх взял разум и понимание нецелесообразности вмешательства политики в спорт. Я ожидаю, что ЧМ-2018 станет, прежде всего, грандиозным спортивным событием, собравшим лучших звезд футбола, и мы все вместе насладимся прекрасным футболом", - подчеркнул политик.
Министр рассказал и о том, за кого он будет болеть на данном чемпионате.
"Босния и Герцеговина не вышла в финальную часть ЧМ-2018, - сообщил Црнадак. - В этой связи все боснийские сербы будут болеть за Республику Сербию, предполагаю, хорваты - за Хорватию. Таким образом я, как представитель Республики Сербской БиГ, сердцем буду вместе с Сербией".
Посол РФ в БиГ Петр Иванцов пригласил собравшихся посетить ЧМ-2018 и убедиться в гостеприимстве русской души.
"В России стартовало событие международного масштаба - чемпионат мира по футболу. 11 российских городов гостеприимно принимают сотни тысяч болельщиков и туристов со всего мира! Я всех вас приглашаю посетить однажды Россию, чтобы убедиться в гостеприимстве русской души", - заключил дипломат.
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