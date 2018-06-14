Глава МВД пригрозил Меркель односторонними шагами по высылке мигрантов

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер выступил за односторонние шаги по высылке мигрантов и пригрозил германскому канцлеру Ангеле Меркель самостоятельно решать проблему беженцев в стране, если партия Христианско-демократический союз не согласится с его предложениями.

Как передает ТАСС, глава правоохранительного ведомства заявил о готовности выпустить соответствующий министерский указ. Так, инициатива даст право не пускать на территорию страны мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ. Людей будут разворачивать прямо на германской границе. Чиновник собирается получить одобрение своих предложений со стороны правления партии ХСС, в которой состоит.

Проблему мигрантов в последнее время в ряде европейских государств воспринимают достаточно болезненно. Так, накануне Италия и Мальта отказались принимать у своих берегов спасательное судно Aquarius с беженцами на борту, среди которых были женщины и дети. Всего на корабле находилось 629 человек с африканского континента. В итоге благополучно разрешить ситуацию помогло решение испанских властей, которые пошли навстречу мигрантам.