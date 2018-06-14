История с уходом Лопетеги и назначением Йерро - готовый сценарий для голливудского фильма. Началось все во вторник, когда неожиданно "Реал" объявил о назначении Лопетеги тренером. Прибыть в расположение клуба специалист, выступавший в качестве игрока как за мадридцев, так и за "Барселону", должен был после чемпионата мира. Но этого не случилось.

Уже в среду утром почти все испанские СМИ сообщили, что Лопетеги может быть уволен до старта чемпионата мира. Вдуматься только: одна из ведущих сборных, фаворитов турнира, близка к тому, чтобы остаться без тренера за сутки до начала соревнований! Давненько такого не было.

Опасения зарубежных коллег подтвердились, когда официальный сайт Королевской испанской федерации футбола (КИФФ) подтвердил перенос пресс-конференции с участием Лопетеги с 11.30 на 12.30. Пока все гадали, какое будущее ждет специалиста, авторитетное издание Marca поспешило сообщить, что Хулен все-таки остается. Но спустя час президент КИФФ Луис Рубиалес заявил об уходе Лопетеги.

Как затем писали испанские СМИ, в среду утром Лопетеги встретился с несколькими игроками сборной. И те попросили его остаться до конца ЧМ. От лица всей команды выступил ее капитан Серхио Рамос. Но тут в дело вмешался Рубиалес. Он в спешном порядке вылетел из Москвы в Краснодар, где обосновалась "красная фурия", и сообщил футболистам, что Лопетеги будет уволен уже сейчас. И это несмотря на уговоры лидеров сборной, а также ближайших советников.

К слову, президентом КИФФ Луис, в прошлом футболист, стал меньше месяца назад - 18 мая. Сразу же после назначения он отменил ВИП-поездку из Испании в Казань, Калининград и Санкт-Петербург общей стоимостью в два миллиона евро. В результате транспортные расходы сократились до 500 тысяч евро. А разница пойдет на потенциальные бонусы для игроков.

Больше всего в ситуации с Лопетеги, по словам Рубиалеса, его возмутил тот факт, что он узнал о контакте специалиста с "Реалом" за пять минут до появления официальной информации: "Мы были вынуждены принять такое решение. Сборная важнее всего. Хотелось бы, чтобы Хулен повел себя иначе".

Куда резче отреагировали на случившееся испанские СМИ. Известная своими симпатиями к "Реалу" Marca назвала Лопетеги и Пересе предателями страны.

- Они подставили сборную, - пишет издание. - Почему нельзя было обо всем объявить после чемпионата мира? Как теперь Лопетеги будет смотреть людям в глаза? Они могли поступить мудрее. Все это очень странно и недостойно.

Спасать испанскую сборную призван Фернандо Йерро, который последние годы работал спортивным директором КИФФ. Бывший капитан "Реала" и "красной фурии", один из лучших защитников мира, Йерро начал тренерскую карьеру в 2014 году, став ассистентом главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти. Затем он самостоятельно трудился в "Овьедо", после чего перешел на работу в испанской федерации футбола.

Между тем уже 15 июня Испания сыграет в первом своем матче на ЧМ-2018 с Португалией в Сочи. Российским болельщикам эта встреча, кроме противостояния суперфорварда Криштиану Роналду и одного из лучших защитников мира Серхио Рамоса, будет интересна еще и тем, что эти команды вполне могут стать соперниками нашей сборной в плей-офф. Дело в том, что победитель группы "В", где выступают сегодняшние соперники, 1 июля встретится в "Лужниках" со второй командой квартета "А", в которой играет наша сборная. В свою очередь, вторая команда группы "В" померится силами с триумфатором квартета "А" 30 июня в Сочи.