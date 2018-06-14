Голикова рассказала, как будут индексировать пенсии в 2019 году

В следующем году пенсии в России будут индексироваться дважды - в феврале и апреле. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова журналистам.

В первом случае их поднимут на процент реальной инфляции. Во второй - в зависимости от доходов пенсионной системы. Что касается увеличения размера пенсий на тысячу рублей в год, которое проанонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев, Голикова пояснила, что, так как россияне идут на пенсию не все сразу, то деньги будут накапливаться в течение всего года, а индексация проходить будет "с некоторым опережением".

А вот работающим пенсионерам пенсии, как и раньше, индексировать не будут, отметила вице-премьер, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". Предложений по возврату индексаций для них нет в пакете законопроектов, которые готовятся к внесению в Госдуму.