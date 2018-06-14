Гризманн решил остаться в "Атлетико"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что он и дальше будет играть за "Атлетико". Таким образом, футболист отказался от перехода в "Барселону".

О решении остаться в мадридском клубе Гризманн объявил в эфире испанского телевидения. При этом чуть ранее, на пресс-конференции французской сборной, Антуан отметил, что примет решение по своему будущему после чемпионата мира.

Напомним: летом прошлого года Гризманн продлил контракт с "Атлетико" до июня 2022 года. Приобрести форварда настойчиво пыталась "Барселона", но каталонцы так и не смогли провернуть сделку. Хотя, по информации испанских СМИ, они предлагали игроку соглашение с годовым окладом в 25 миллионов евро.