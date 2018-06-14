Этот город славится красотами озера Чаоху. Этот город славится инновационным духом. Это Хэфэй — административный центр провинции Аньхой.

Название Хэфэй (буквально - слияние "фэй") связано с месторасположением города на стыке двух рек - Дунфэй и Наньфэй. Площадь города - 11,4 тыс. кв. км, население - 7 млн 965 тыс. Хэфэй представляет собой мегаполис второго значения района дельты реки Янцзы и важный центр инициативы "Один пояс и один путь", здесь сложился комплексный научно-технический центр государственного значения. Сегодня ускоренными темпами проходит превращение Хэфэя в город инновационного типа мирового уровня.

В Хэфэе находится одно из пяти самых крупных озер Китая - Чаоху. Благодаря живописной природе Хэфэй вошел в первую тройку городов государственного реестра "зеленых городов", городу не раз присваивалось звание "самого подходящего города для проживания человека ООН". В настоящее время коэффициент озеленения в городской черте составляет 46%, это 13 кв. м на душу населения, коэффициент покрытия лесным массивом - 26,8%. Хэфэй - единственный в Китае город, на территории которого находятся два лесопарка государственного значения.

Хэфэй славен и своей древней историей, это родина многих выдающихся людей в истории Китая. История города насчитывает более 3 тысяч лет. Здесь в разное время родились знаменитый своей неподкупностью судья Бао Чжэн (династия Сун), один из самых влиятельных сановников Ли Хунчжан (поздняя Цин), первый губернатор Тайваня Лю Минчуань, лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин и др. Храм Бао Чжэна, старинные резиденции Ли Хунчжана, Лю Минчуаня, Ян Чжэньнина и многие другие музеи и достопримечательности создают особую атмосферу старины, погружая в воспоминания о прошлом.

Хэфэй - центр науки и образования, своеобразная кузница кадров. В городе находится одна из четырех крупнейших научно-образовательных баз страны, один из трех крупнейших комплексных научно-технических центров государственного значения, в городе расположено три крупных научных комплекса: агрегат синхротронного излучения, сверхпроводящий токамак и комплекс оборудования устойчивого высокоинтенсивного магнитного поля. В городе открыто 38 вузов и 1384 НИИ, в числе которых Научно-технический университет Китая, Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Академии наук Китая и Китайский электротехнический университет. В настоящее время в Хэфэе живут и работают 108 членов "двух академий" (Академии наук КНР и Академии инженерных наук КНР) и свыше 700 тыс. научных сотрудников. Усилиями местных специалистов в городе появилась первая в мире квантовая вычислительная система, первая в мире производственная линия ЖК-панелей, рассчитанная на подложки 10.5G; был запущен первый в мире коммерческий инвертор с эффективностью более 99%.

Сегодня в Хэфэе прилагают активные усилия по дальнейшей разработке серии крупных научных агрегатов и инновационных комплексов. Так, на базе Института по изучению передовых технологий при Китайском научно-техническом университете, Института общественной безопасности при университете Цинхуа, Института производства искусственного интеллекта при Хэфэйском политехническом университете и Института биоэкономики при Пекинском университете проводятся совместные разработки и освоение ключевых технологий и комплексного оборудования.

Хэфэй обладает мощной базой производственных ресурсов. Будучи одним из пилотных городов Программы "Сделано в Китае - 2025", в городе работает 37 отраслей промышленности, более 200 промышленных секторов, 4 индустриальные базы с объемами выработки 100 млрд юаней (производство бытовой электроники, оборудования, мониторов и ИТ-оборудования, автозапчастей). Город располагает четырьмя государственными образцово-показательными научными базами (разработка бытовой электротехники, приборов по распознаванию голосовых импульсов, производство мониторов и электрокаров). Хэфэй занял лидирующие позиции в освоении новых стратегических отраслей промышленности. Так, город лидирует по разработкам в сфере нового поколения мониторов, фотогальванических элементов для новых энергоносителей, экологически чистых автомобилей и оборудования для общественной безопасности. Сегодня производство мониторов нового типа и роботов ведется на 1666 предприятиях провинции Аньхой, по этому показателю провинция стала региональным центром экспериментального развития стратегических областей государственного значения.

Хэфэй - центр открытости, полный кипучей энергии развития. Город поддерживает побратимские и дружественные отношения с 23 городами мира. Хэфэй активно участвует в сотрудничестве регионов верхнего и среднего течения реки Янцзы (КНР) и Приволжского федерального округа (РФ). Хэфэй ведет торгово-экономическое и культурное взаимодействие с Уфой, Самарой, Нижним Новгородом, Ульяновском, Саратовом и другими городами России. Целый ряд хэфэйских предприятий открыли свои представительства в регионах России. Четыре хэфэйских вуза и несколько общеобразовательных школ наладили дружественные отношения с российскими образовательными учреждениями, преподаватели и учащиеся двух стран поддерживают постоянные контакты и обмены визитами. В настоящее время в вузах города проходят обучение 10 российских студентов. В октябре 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, приняв участие в регулярной встрече глав правительств КНР и РФ, совершил визит в Хэфэй - на малую родину премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В ходе поездки Дмитрий Медведев осмотрел агрегат-установку Токамак и храм Бао Чжэна, а также выступил в Научно-техническом университете Китая. Он отметил, что "университет - это признанный центр науки, инновационных технологий, который добился результатов самого высокого уровня.., в университете есть школа для одаренной молодежи, что очень важно, потому что любой университет, который вербует себе будущих студентов, который ищет таланты, начиная со школьной скамьи, как правило, достигает успеха. Это, конечно, ваша сильная сторона". Он одобрил динамику приоритетного развития высоких технологий в городе. В ходе посещения Хэфэйского научно-исследовательского института физики Академии наук Китая глава правительства РФ дал положительную оценку и поддержал сдвиги в научном сотрудничестве Китая и России.

Хэфэй поддерживает торгово-экономические контакты с 187 странами и регионами мира. Проектная пропускная способность международного аэропорта Синьцяо (категории 4Е по нормативам Международной организации гражданской авиации /ИКАО/) - 12 млн пассажиров, здесь открыты 77 международных авиалиний. Новый городской порт способен обслуживать грузовые суда тоннажем до 2 тыс. тонн. Международный грузовой состав Хэфэй - Синьцзян - Европа объединяет город с европейскими регионами. Сегодня в Хэфэе особое внимание уделяется созданию восьми открытых платформ, а именно: "четырех портов" (водного, международного континентального, аэропорта и порта трансграничной электронной коммерции), "трех зон" (комплексной бондовой зоны, зоны экспортного производства, аэропортовой экономической образцово-показательной зоны) и "одного центра" (сервисного центра в сфере международного сотрудничества в области трудовых ресурсов).

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