Нынешний чемпионат мира для Hublot уже третий. В честь этого события марка запустила кампанию Hublot loves Football, пригласив на съемки своих друзей и амбассадоров, среди которых Пеле, Марадона, Усейн Болт и Жозе Моуриньо. Знаменитые спортсмены и тренеры позируют в смарт-часах Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, выпущенных специально к ЧМ-2018, с матрешкой-талисманом и футбольным мячом, дизайн которого разработал художник Андрей Бартенев. В видеороликах они делятся мыслями о цене побед и дают "советы чемпионов".
Начав с сотрудничества со швейцарской футбольной командой в 2006 году, сегодня Hublot выступает таймкипером самых престижных клубов мира, среди которых "Ювентус", "Бавария" и "Челси". В 2008 году компания стала официальным хронометристом европейского чемпионата УЕФА, в 2010 году хронометрировала чемпионат мира ФИФА в Южной Африке и в 2014 году - в Бразилии.
Для ЧМ-2018 в России швейцарская компания, отличающаяся тонким чутьем на современные тренды, выпустила единственные в своем роде смарт-часы - Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Несмотря на название, гаджет адресован не только рефери, но и активным болельщикам, желающим неотрывно следить за событиями.
Рассказывая о новой модели, CEO Hublot Рикардо Гвадалупе пояснил, что часы созданы прежде всего как своеобразный "фан": "Конечно, модель предлагает все стандартные функции смарт-часов. Однако компания Hublot не задавалась целью продемонстрировать здесь свои передовые и оригинальные решения. Новые часы объединяют в себе все то, что может взволновать футбольного болельщика!"
Ограниченная коллекция насчитывает 2018 экземпляров. Корпус из титана увеличен до 49 мм в связи с наличием AMOLED-экрана, механизм работает на базе цифровых технологий. Специальное футбольное приложение уведомляет о матчах за 15 минут до начала, отслеживает время встречи и счет, имена забивших игроков, передает информацию о заменах, о желтых и красных карточках. А как только мяч попадает ворота, часы вибрируют и выводят на дисплей слово "goal". Они могут следить даже за двумя играми одновременно!
Для арбитров, помимо всего перечисленного, часы будут подключены к системе автоматического определения голов (GLT) и электронной судейской системе видеофиксации, которая отслеживает траекторию движения мяча и определяет, прошел ли он полностью через линию ворот.
На часы можно установить и другие приложения - Big Bang Referee совместимы со всеми телефонами, работающими на Android 4.4/iOS 9 и выше.