14 июня в Москве стартует чемпионат мира по футболу, официальным таймкипером которого выступит швейцарская компания Hublot. Более 10 лет назад она стала первым люксовым брендом, обратившим внимание на мир футбола.

Нынешний чемпионат мира для Hublot уже третий. В честь этого события марка запустила кампанию Hublot loves Football, пригласив на съемки своих друзей и амбассадоров, среди которых Пеле, Марадона, Усейн Болт и Жозе Моуриньо. Знаменитые спортсмены и тренеры позируют в смарт-часах Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, выпущенных специально к ЧМ-2018, с матрешкой-талисманом и футбольным мячом, дизайн которого разработал художник Андрей Бартенев. В видеороликах они делятся мыслями о цене побед и дают "советы чемпионов".

Начав с сотрудничества со швейцарской футбольной командой в 2006 году, сегодня Hublot выступает таймкипером самых престижных клубов мира, среди которых "Ювентус", "Бавария" и "Челси". В 2008 году компания стала официальным хронометристом европейского чемпионата УЕФА, в 2010 году хронометрировала чемпионат мира ФИФА в Южной Африке и в 2014 году - в Бразилии.

Для ЧМ-2018 в России швейцарская компания, отличающаяся тонким чутьем на современные тренды, выпустила единственные в своем роде смарт-часы - Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Несмотря на название, гаджет адресован не только рефери, но и активным болельщикам, желающим неотрывно следить за событиями.

Рассказывая о новой модели, CEO Hublot Рикардо Гвадалупе пояснил, что часы созданы прежде всего как своеобразный "фан": "Конечно, модель предлагает все стандартные функции смарт-часов. Однако компания Hublot не задавалась целью продемонстрировать здесь свои передовые и оригинальные решения. Новые часы объединяют в себе все то, что может взволновать футбольного болельщика!"

Ограниченная коллекция насчитывает 2018 экземпляров. Корпус из титана увеличен до 49 мм в связи с наличием AMOLED-экрана, механизм работает на базе цифровых технологий. Специальное футбольное приложение уведомляет о матчах за 15 минут до начала, отслеживает время встречи и счет, имена забивших игроков, передает информацию о заменах, о желтых и красных карточках. А как только мяч попадает ворота, часы вибрируют и выводят на дисплей слово "goal". Они могут следить даже за двумя играми одновременно!

Для арбитров, помимо всего перечисленного, часы будут подключены к системе автоматического определения голов (GLT) и электронной судейской системе видеофиксации, которая отслеживает траекторию движения мяча и определяет, прошел ли он полностью через линию ворот.

На часы можно установить и другие приложения - Big Bang Referee совместимы со всеми телефонами, работающими на Android 4.4/iOS 9 и выше.