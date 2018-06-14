Ирина Купченко: Говорухин не изменял себе ни в чем

Народная артистка РСФСР Ирина Петровна Купченко, снявшаяся у Станислава Говорухина в мелодраме 2003 года "Благословите женщину", считает, что картины Станислава Сергеевича еще долго будет интересны зрителю.

"Говорухин был художник, и зрители еще долго будут смотреть его картины. Говорухин был очень крупный человек. Он прожил жизнь, не изменяя себе ни в чем, а это очень трудно", - приводит ТАСС слова Купченко.

По ее словам, Говорухин был общественным деятелем, "которого отличали твердость, надежность, принципиальность".

"Он был очень порядочным и хорошим человеком и очень крупным художником", - добавила актриса.

"Все, что он делал, имело глубокий смысл, им понятый и прожитый. Снимая кино, Говорухин всегда знал, чего хочет достичь, и делал фильмы очень точно и профессионально", - заключила Купченко.

Ирина Купченко родилась в 1948 году в Австрии, в Вене в семье военнослужащего. Известна по картинам "Романс о влюбленных", "Звезда пленительного счастья", "Чужие письма", "Отпуск в сентябре", "Старые клячи", "Училка".

Советский, российский актер, режиссер, сценарист Станислав Говорухин скончался сегодня утром на 83-м году жизни. Похоронят Говорухина 16 июня на Новодевичьем кладбище.