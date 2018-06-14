Видео: пять ярких киноролей Станислава Говорухина

Как и всякий многогранный человек, скончавшийся сегодня на 83-м году жизни Станислав Сергеевич Говорухин был талантлив во всем - и как режиссер, и как сценарист, и как актер.

Фильмография Говорухина по последнему пункту не сказать, что обширна, в ней есть ряд сомнительных моментов, незначительных, пустяковых камео, но и с памятными образами - порядок.

Особняком стоит, безусловно, криминальный авторитет и "цеховик" Сван - Андрей Валентинович Крымов, злодей легендарной "Ассы" Сергея Соловьева. Музыкальной драмы, где все плохо кончили.

Писатель Сергей Сергеевич Попов - с репликой, вынесенной в название "Сукиных детей", режиссерского дебюта Леонида Филатова.

Комдив в мелодраме "Благословите женщину", поставленной Станиславом Сергеевичем по повести Елены Вентцель (Грековой) "Хозяйка гостиницы". Лента получила ряд номинаций и премий, включая специальный приз Говорухину "За лирическое воплощение эпической темы".

"Среди серых камней" - драма недавно ушедшей Муратовой, снятая Кирой Георгиевной в 1983 году на Одесской киностудии. У Говорухина одна из главных ролей - судьи, опустошенного смертью жены.

Генерал-майор в "Комбатах" - драматической киноповести про танкистов, снятой в том же 1983-м на той же Одесской студии Вячеславом Колегаевым.