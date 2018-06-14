Уезд Юньлянь в городе Ибинь провинции Сычуань расположен на южной оконечности Сычуаньской котловины, у северного подножия Юньнань-Гуйчжоуского плато. Рельеф формируют холмы, горные впадины и долины. В древности уезд был важным торговым центром регионов нынешней Сычуани и до сих пор славится богатством природных ресурсов.

Здесь в обилии произрастает особый местный бамбук - юньчжу, благодаря которому уезд и получил свое название - Юньлянь. Площадь уезда - 1256 кв. км, здесь проживают представители 27 национальностей, таких как хань, мяо, хуэй и др. Общая численность населения уезда - 439 тыс. человек. В древнем Китае Юньлянь был почтовой станцией на южной ветке Великого Шелкового пути, а сейчас это - своеобразные ворота в провинцию Сычуань.

В Юньляне находятся уникальные карстовые рельефы, уезд обладает богатыми историко-культурными традициями. Здесь можно осмотреть древние торговые пути, удивительные по красоте горные вершины, посетить парк чайной культуры, горный заповедник, пещерный комплекс. Исторические памятники - застава Линьюнь, старинная уездная управа Муэ, могилы бойцов Красной армии в горах, дворец Великого Юя в парке Юйху - порадуют любителей древностей и всех, кто интересуется историей Китая.

Уезд Юньлянь славится своим черным чаем, чаем из листьев падуба, особой породой коров и местной крахмальной лапшой. Продукция местного производства - юньляньский чай, говядина, изделия из лакового дерева и бамбука, а также целебные травы для китайской медицины - знаменита на весь Китай. Мясопродукты из говядины, произведенные в уезде Юньлянь, пользуются особой поддержкой министерства сельского хозяйства КНР, именно в этом уезде находится база по производству говядины в провинции Сычуань.

Уезд Юньлянь - край гармонии. В последние годы местные власти приняли серию мер, чтобы превратить территорию уезда в экологически чистый край для гармоничного сосуществования человека и природы. В настоящее время коэффициент озеленения на душу населения составляет 8 кв. м, зеленью покрыто 36% территории уезда, 86,1% жителей уезда довольны озеленением района. Уездные власти по праву гордятся чистым воздухом, успехами в озеленении, прекрасным состоянием водоемов и чистой экологией.