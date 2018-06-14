Юрий Грымов: Я рос на фильмах Говорухина

Российский режиссер и продюсер Юрий Грымов признался, что рос на фильмах Станислава Говорухина. Который был "грандиозной фигурой российского кинематографа".

По словам Грымова, он всегда старался перенять "хоть малейшую частицу опыта великого русского актера и режиссера".

"Говорухин - это один из ярких людей уходящей эпохи, великой эпохи кинематографа, когда кино было ближе к искусству, а не ближе к фастфуду. Поэтому это большая утрата", - приводит слова Грымова KP.RU.

"Человек с характером - это редкость сегодня, человек с позицией, большой художник. Сам Говорухин - это большая грандиозная фигура российского кинематографа", - полагает Грымов.

Он добавил, что его любимый фильм режиссера - киноповесть 1967 года с Владимиром Высоцким "Вертикаль", являющаяся также "грандиозной" картиной.

52-летний Грымов снял ленты "Мужские откровения" - по повести Ренаты Литвиновой, "Му-му" - по Тургеневу, "Коллекционер", "Казус Кукоцкого" - по Улицкой. А также порядка шестисот рекламных роликов.

Говорухин, скончавшийся сегодня утром на 83-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище 16 июня.