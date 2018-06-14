К ЧМ-2018 на российском телевидении появятся новые программы

Документальный фильм Сергея Мирошниченко "Быть в игре" - на канале "Россия 1" покажут 19 июня в 22:55. Фильм - о новом поколении российских футболистов. В ближайшие годы именно им предстоит завоевывать кубки для своих клубов, но главное, этим летом они будут защищать честь страны на Чемпионате мира.

Три года авторы фильма наблюдали этапы пути каждого из них в большой футбол: надежды и победы, непростые испытания и травмы, неизбежные разочарования и жертвы - всё, ради исполнения общей мечты "быть в игре", объединяющей футболистов и заставляющей миллионы болельщиков запоминать их фамилии. Герои фильма - Александр Головин, Роман Зобнин, Александр Селихов, Магомед Оздоев, братья Миранчуки.

Премьера "Быть в игре" - сразу после трансляции решающей встречи сборной России на групповом этапе со сборной Египта.

Документальный фильм "Лев Яшин - номер один" - на канале "Россия 1" 24 июня в 00:30.

Лев Яшин. Легенда советского футбола. Лучший вратарь ХХ века. Единственный из множества великолепных голкиперов, удостоенный престижнейшей награды "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы. Во всем мире его называли "Черной пантерой" за его всегда черную вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки; "Черным пауком" или "Черным осьминогом" - за его длинные руки. На его долю выпали не только многочисленные победы и награды, но и очень драматичные повороты судьбы.

Сегодня знаменитого Яшина вспоминают: Джанни Инфантино, Эмир Кустурица, Юрий Семин, Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Валентина Тимофеевна Яшина (вдова Льва Ивановича), Никита Симонян, Андрей Перегудов, руководитель "Динамо" Михаил Тюркин и многие другие.

14, 19 и 25 июня во время перерывов матчей сборной России по футболу телеканал ТНТ4 покажет специальные "прямые включения" из раздевалки омского клуба "ГазМяс", персонажей комедийного шоу "Наша Russia". Обычно перерыв между футбольными таймами посвящают аналитике, обсуждениям, повторам, но только ТНТ4 в это время поможет болельщикам справиться со стрессом. Телеканал советует недовольным зрителям срывать свою злость не на реальных футболистах, а на вымышленных. В эфире ТНТ4 - тренер в исполнении Михаила Галустяна жестко воспитывает омский "ГазМяс". Девиз Сборной России на ЧМ-2018 - играй с открытым сердцем, девиз ТНТ4 на ЧМ-2018 - болей с хорошим настроением!

Выпуски шоу на ТНТ 14 июня в 18:45, 19 июня в 21:45, 25 июня в 17:45.