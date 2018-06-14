IBC смело можно назвать телевизионным сердцем турнира. Общая площадь центра - 54 тысячи квадратных метров. Отсюда телевизионный сигнал с ЧМ2018 пойдет по всему миру. Именно здесь будут принимать и передавать трансляции всех матчей.

Для показа матчей чемпионата мира в России телевизионщиками будут использоваться самые современные технологии. Фото: Юрий Лепский/ РГ

По сути, IBC - это один огромный павильон со множеством офисов. В них и устроились телевизионщики со всего мира. Всего там работают около трех тысяч сотрудников. Для них и журналистов открыты магазины с атрибутикой чемпионата мира, рестораны, прачечные, прокат автомобилей. Есть здесь даже отдельный фитнес-зал.

Впервые в истории чемпионатов мира весь контент будут делать централизованно. Все предварительные обзоры и рассказы о городах-организаторах, архивные съемки и интервью с тренерами и футболистами, а также другие видео- и аудиоматериалы загрузят на специальный сервер ФИФА, расположенный в вещательном центре.

- Международный вещательный центр - 13-й объект предстоящего турнира, - отметил на церемонии открытия президент ФИФА Джанни Инфантино. - Для лучшего чемпионата мира у нас и лучший за все время IBC.

Во время экскурсии больше всего поразила мексиканская ТВ-студия. В просторной комнате большое количество аппаратуры, в том числе три камеры. Вся дорогостоящая техника взята в аренду. Здесь же два экрана и белый диван, на котором будут сидеть знаменитые гости. Среди них, по словам мексиканского коллеги, будут итальянский тренер Карло Анчелотти и бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Cанетти.

Как известно, чемпионат мира в России - первый в истории, на котором будут использоваться видеоповторы. Раньше считалось, что ассистенты судей должны сидеть на стадионе, где проходит матч. Но на нынешнем турнире их максимально отдалили от мест событий. Для них в вещательном центре построили две отдельные комнаты с кучей экранов.

Видеоассистенты судей будут работать не на стадионе, а в отдельных комнатах вещательного центра, откуда они свяжутся с арбитром на поле

В каждой из них работают по четыре человека. Трое отследят "оперативку" - происходящее во время встречи. Они на всякий случай будут подсказывать арбитру: был ли гол, надо ли зафиксировать положение вне игры, ушел ли мяч за бровку. Для связи с судьей на поле видеоассистентам достаточно просто нажать кнопку на планшете. Пока эти трое думают, было нарушение или нет, стоит ли просигнализировать арбитру, четвертый продолжает следить за матчем. Каждую встречу снимают с помощью 37 телекамер.

Что касается трансляции матчей по российскому ТВ, то за играми турнира можно будет следить на Первом канале, "России 1" и "Матч ТВ". Одна из главных "фишек" Первого - трансляции будут доступны как на сайте, так и через мобильные приложения. Впервые у болельщиков появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей и менять их по своему усмотрению. В отдельных играх можно будет персонально следить за игроками. Такую практику телеканал уже применял в контрольных встречах России с Аргентиной и Бразилией. Кроме того, в интернет-трансляции будет возможность отключить голос комментатора и выбрать интершум.