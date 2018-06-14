Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
14.06.2018 19:03
Рубрика: Спорт

Показ особой четкости

Праздник Игры болельщики смогут посмотреть в полном объеме и со всех сторон
Международный вещательный центр (IBC) - один из важнейших объектов чемпионата мира. Находится он на 66-м километре МКАД возле одного из торгово-развлекательных центров.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

IBC смело можно назвать телевизионным сердцем турнира. Общая площадь центра - 54 тысячи квадратных метров. Отсюда телевизионный сигнал с ЧМ2018 пойдет по всему миру. Именно здесь будут принимать и передавать трансляции всех матчей.

Для показа матчей чемпионата мира в России телевизионщиками будут использоваться самые современные технологии. Фото: Юрий Лепский/ РГ

По сути, IBC - это один огромный павильон со множеством офисов. В них и устроились телевизионщики со всего мира. Всего там работают около трех тысяч сотрудников. Для них и журналистов открыты магазины с атрибутикой чемпионата мира, рестораны, прачечные, прокат автомобилей. Есть здесь даже отдельный фитнес-зал.

Впервые в истории чемпионатов мира весь контент будут делать централизованно. Все предварительные обзоры и рассказы о городах-организаторах, архивные съемки и интервью с тренерами и футболистами, а также другие видео- и аудиоматериалы загрузят на специальный сервер ФИФА, расположенный в вещательном центре.

- Международный вещательный центр - 13-й объект предстоящего турнира, - отметил на церемонии открытия президент ФИФА Джанни Инфантино. - Для лучшего чемпионата мира у нас и лучший за все время IBC.

Во время экскурсии больше всего поразила мексиканская ТВ-студия. В просторной комнате большое количество аппаратуры, в том числе три камеры. Вся дорогостоящая техника взята в аренду. Здесь же два экрана и белый диван, на котором будут сидеть знаменитые гости. Среди них, по словам мексиканского коллеги, будут итальянский тренер Карло Анчелотти и бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Cанетти.

Как известно, чемпионат мира в России - первый в истории, на котором будут использоваться видеоповторы. Раньше считалось, что ассистенты судей должны сидеть на стадионе, где проходит матч. Но на нынешнем турнире их максимально отдалили от мест событий. Для них в вещательном центре построили две отдельные комнаты с кучей экранов.

Видеоассистенты судей будут работать не на стадионе, а в отдельных комнатах вещательного центра, откуда они свяжутся с арбитром на поле

В каждой из них работают по четыре человека. Трое отследят "оперативку" - происходящее во время встречи. Они на всякий случай будут подсказывать арбитру: был ли гол, надо ли зафиксировать положение вне игры, ушел ли мяч за бровку. Для связи с судьей на поле видеоассистентам достаточно просто нажать кнопку на планшете. Пока эти трое думают, было нарушение или нет, стоит ли просигнализировать арбитру, четвертый продолжает следить за матчем. Каждую встречу снимают с помощью 37 телекамер.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Рефери Сергей Карасев дебютирует на ЧМ-2018 в матче Марокко - Иран

Что касается трансляции матчей по российскому ТВ, то за играми турнира можно будет следить на Первом канале, "России 1" и "Матч ТВ". Одна из главных "фишек" Первого - трансляции будут доступны как на сайте, так и через мобильные приложения. Впервые у болельщиков появится возможность самостоятельно выбирать камеры для просмотра матчей и менять их по своему усмотрению. В отдельных играх можно будет персонально следить за игроками. Такую практику телеканал уже применял в контрольных встречах России с Аргентиной и Бразилией. Кроме того, в интернет-трансляции будет возможность отключить голос комментатора и выбрать интершум.

Новости чемпионата
Как фан-зона болеет за Россию на ЧМ-2018 20:03
Жители разных континентов встретились на уральском фестивале болельщиков 19:50
Алан Дзагоев получил травму в матче против Саудовской Аравии 19:44
Роберто Карлос: Россия умеет организовывать турниры на высочайшем уровне 19:28
Главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги уволили накануне ЧМ 19:17
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 20:04

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 20:04

Сборная России с победы стартовала на домашнем чемпионате мира. В первом матче, который состоялся в столичных "Лужниках", команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0

Кто стал фаворитом букмекеров на ЧМ-2018 19:20

Кто стал фаворитом букмекеров на ЧМ-2018 19:20

Кто стал фаворитом букмекеров на ЧМ-2018

Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018 17:23

Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018 17:23

Болельщики из Нигерии попытались пронести на стадион в Калининграде живых кур. Однако на матчи ЧМ запрещено проходить с любыми животными. "РГ" рассказывает, что еще нельзя проносить на стадионы

Назван состав сборной России на стартовый матч ЧМ-2018 16:50

Назван состав сборной России на стартовый матч ЧМ-2018 16:50

Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав команды на матч открытия чемпионата мира по футболу. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на игру против Саудовской Аравии с четырьмя номинальными защитниками