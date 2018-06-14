Как туристам не потеряться в московском метро?

Транспорт



"Собираемся приехать в Москву во время проведения чемпионата мира по футболу. С нами будут друзья из Германии, которые приобрели билеты на матчи в российской столице. Они очень переживают - будет ли адаптирована навигация в московском метро для иностранцев? Борислав Шухич, Минск".

Спешим успокоить всех гостей ЧМ-2018. Во всех городах-хозяевах чемпионата мира проблем с навигацией у гостей не будет. А у Москвы могут поучиться многие мировые столицы. Не секрет, что основной поток туристов во время чемпионата мира будет пользоваться столичным метрополитеном. Подготовка подземки к главному футбольному событию четырехлетия началась уже с 2016 года. К маю 2018-го новые указатели и лайтбоксы появились на платформах 23 станций, а также в подуличных переходах и вестибюлях 111 станций. Информацию на лайтбоксах - светящихся элементах навигации на платформах станций - и указателях продублировали на английском языке, чтобы в подземке было проще ориентироваться иностранным туристам. На выходах из метро разместили карты местности. Так, в конце мая навигацию обновили на четырех станциях - "Кропоткинской", "Сретенском бульваре", "Китай-городе" и "Чеховской", а непосредственно к началу чемпионата мира по футболу-2018 - еще на 34 станциях Кольцевой линии и внутри нее, а также на станциях вблизи стадионов Большая спортивная арена "Лужников" и "Спартак" (здесь пройдут матчи чемпионата).

Отметим, что навигацию в столичной подземке обновляют с учетом пожеланий горожан. Меняется не только информация на ее элементах: на указателях отмечают социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты.

Еда

Какой чак-чак в Татарстане самый вкусный?

"Во время чемпионата мира буду в Казани на матче Южная Корея - Германия. Слышал, что предметом национальной гордости в республике является сладость чак-чак. Какой чак-чак самый вкусный? Иван Белый, Гомель".

Накануне на Казанском хлебозаводе N 3 состоялась презентация новой продукции, разработанной специально для чемпионата мира по футболу. Чак-чак в оригинальной упаковке и питьевая вода высшей категории "Живой ключ" теперь выпускаются под брендом Visit Tatarstan и рекомендованы всем гостям турнира.

"Мы провели исследование: какой продукт туристы чаще всего увозят из Татарстана. На первом месте, как и следовало ожидать, оказался чак-чак. На втором - талкыш калеве, на третьем - кызылык. Мы решили начать с традиционного чак-чака. Производится он исключительно из натуральных татарстанских продуктов, которые в умелых руках сотрудниц хлебозавода превращаются в сладкий десерт к чаю. Приготовленное тесто раскатывается, мелко нарезается и порциями отправляется в кипящее масло. Дальше кусочки теста перемешиваются с сиропом из меда, после чего их можно упаковывать и смело называть готовым чак-чаком. Выбирая оформление для воды, также руководствовались удобством потребителя. К слову, если чак-чак только начинает появляться на полках магазинов, то вода уже была представлена в туристско-информационных центрах города", - рассказала журналистам генеральный директор "Центра развития туризма РТ" Дильбар Садыкова.

Для тех, кто хочет совместить футбол с гастрономическим туром, Казань готова удивлять в разных форматах: кафе, бары, рестораны с блюдами разных стран и на разный кошелек расположены чуть ли не на каждой улочке. В столовых завтрак обходится в среднем в 100 рублей, ужин - в 200 рублей на человека. В кафе за утренний перекус придется заплатить около 150 рублей, а вот за ужин куда больше - примерно 500 рублей. Конечно, широко будет представлена и национальная татарская кухня, первое место в которой занимает выпечка: эчпочмаки, кыстыбый, перемячи, вак-балеши, губадия. Кстати, эчпочмак - пирожок в виде треугольника с начинкой из мяса и картофеля, стоит всего 40-50 рублей.

Фан-зона

Где отдохнуть всей семьей во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге?

"У нас трое детей школьного возраста. Отправляемся летом в Екатеринбург с родственниками. К сожалению, билеты на футбол купить не смогли. Но где можно будет окунуться в атмосферу праздника? Семья Иваницких, Брест".

Екатеринбург готовится к проведению Фестиваля болельщиков ФИФА, который будет проходить в ЦПКиО им. Маяковского. Открытие состоится 14 июня. За время чемпионата организаторы приготовят для гостей города четыре тематических уик-энда, которые понравятся не только футбольным болельщикам.

В парке можно будет не только от души поболеть за свою команду, посмотрев трансляции на больших экранах, но и отлично подкрепиться - здесь будут расположены фуд-зоны из 17 корнеров на 400 гостей и ресторан на 180 человек. Маленькие гости фестиваля смогут провести время в игровой зоне рядом с рестораном, пока их родители отдыхают за ужином. Футбольный перерыв украсят традиционные уральские пельмени, пряные говяжьи колбаски, летняя окрошка на домашнем квасе, сочный шашлык, ароматный узбекский плов и многочисленные пивные закуски - от сырных палочек, куриных крыльев, наггетсов и луковых колец до мини-пельмешек и настоящих немецких брецелей с солью. Кстати, пиво будет продаваться в подарочных коллекционных стаканах, разработанных специально для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Цена на закуски и основные блюда составит от 50 до 390 рублей, на напитки - от 80 до 280 рублей.

Каждые выходные на фестивале будут проходить кулинарные мастер-классы и дегустации. В дни матчей в нашем городе-организаторе повара устроят гастрономические баттлы, а гости смогут попробовать блюда разных кухонь мира и проголосовать за лучшие.

Организаторы сообщают, что билеты и паспорт болельщика для прохода на фестиваль не требуются.