Пекин - столица Китая, политический и культурный центр страны, центр международных обменов и научно-технической инновации. История города насчитывает более 3 тысяч лет, на протяжении более 860 лет Пекин был столицей нескольких императорских династий.

Тысячелетней историей проникнута вся городская атмосфера, а благодаря бурному развитию в городе научно-технической сферы Пекин стал международным центром инноваций.

По мере приближения зимней Олимпиады-2022 наступает "время Пекина", - в городе введен 144-часовой безвизовый транзитный режим, в скором времени планируется открытие нового аэропорта. Словом, Пекин в недалеком будущем продемонстрирует совершенно новый облик мегаполиса мирового уровня.

Древний Пекин

Будучи культурным центром страны, Пекин лидирует в Китае и в мире по числу памятников всемирного культурного наследия.

В Пекине насчитывается семь объектов всемирного культурного наследия. На весь мир знамениты Запретный город (Гугун), Храм Неба, Летняя императорская резиденция Ихэюань и Великая Китайская стена. Не менее интересны и стоянка пекинского синантропа Чжоукоудянь, комплекс тринадцати усыпальниц императоров династии Мин и Великий канал.

Императорский Запретный город или Гугун - обязательное место для посещения. В облике Запретного города воплощены все лучшие черты древней архитектуры. Гугун - крупнейший деревянный комплекс дворцовых сооружений в Китае и в мире. В последние годы в Музее Гугун проводится в жизнь идея оживить культурное прошлое, чтобы история стала более доступна людям. Теперь на территории музея можно интерактивно "прикоснуться" к уникальным сокровищам китайских императоров, "примерить" на себя императорские одеяния, поучиться секретным рецептам придворной кухни.

Летний императорский дворец Ихэюань - походная резиденция императоров, дворцовый комплекс дошел до наших дней в первозданном виде. Ихэюань часто называют "императорским садом". Ландшафты озера Куньминху, живописная гора Ваньшоушань (Десяти тысяч бессмертных), величественные дворцовые сооружения ежедневно привлекают сюда тысячи посетителей. Зимой многие приходят в Ихэюань, чтобы ощутить радость зимних видов спорта, - покататься на лыжах и на коньках.

Пекин сооружен в форме прямоугольника, весь город пронизывает осевая линия протяженностью 7,8 км, которая "рассекает" все древние императорские архитектурные комплексы. В настоящее время это очень популярный туристический маршрут, который начинается у древних городских ворот Юндинмэнь на юге города и оканчивается в районе Барабанной и Колокольной башен на севере. В 2013 году уникальная структура древнего Пекина была включена ЮНЕСКО в список кандидатов на включение в Реестр всемирного культурного наследия.

Концептуальный замысел центральной оси строился на формуле: "слева - алтари предков, справа - земные святыни; впереди - все для императоров, позади - все для простого люда". Центральная ось вертикально пронизывает весь город, а горизонтально по обеим сторонам линии сохраняется баланс параллелизма. Осевая линия - символ срединного пути - один из основополагающих принципов китайской философии древнего Китая. После сооружения Олимпийского парка линия центральной оси обрела новое смысловое "звучание". Округлый облик стадиона "Птичье гнездо" и прямоугольный дизайн плавательного центра "Водный куб" в одном ансамбле отразили другую идею китайской философии о том, что "небо - круглое, а земля - квадратная".

Ради обретения статуса Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в районах вокруг центральной оси прилагаются активные усилия по реставрации и охране историко-культурных ансамблей. Так, проведена реставрация древних городских ворот Юндинмэнь, а также ансамбля Колокольной и Барабанной башен. В недалеком будущем ансамбль сооружений вдоль центральной оси станет еще одной визитной карточкой Пекина.

Современный Пекин

В последние годы в Пекине произошли огромные перемены, в городе все большую актуальность обретают идеи экологического, инновационного развития, а также проявляются острые модные тенденции.

С каждым годом растет "индекс счастья" пекинцев, в Пекин также устремляются иностранцы, которым здесь комфортно жить и работать.

Пекин стремится стать мегаполисом, наиболее благоприятным для жизни людей. В градостроении администрация Пекина придерживается концепции рационального и экологического развития. В городе постоянно расширяется площадь озеленения, для людей открываются новые зеленые массивы и лесопарки, возле которых сооружают театры, музеи и другие культурные объекты. Администрация стремится превратить каждый уголок города в площадку для досуга и отдыха.

До 2022 года степень озеленения в городской черте превысит 45%, парковые зоны составят 87%. В 2017 году число дней, когда качество столичной атмосферы оценивалось как "отличное", было 226, что на 28 дней больше по сравнению с предыдущим годом. Среднегодовая концентрация пыльной взвеси - частиц PM2.5 снизилась на 20%.

В ходе скоординированного развития региона Пекин - Тяньцзинь - провинция Хэбэй постепенно накапливается ценный опыт в совместном использовании региональных ресурсов, использования преимуществ регионального объединения, - речь идет об усилении культурной и транспортной интеграции, скоординированном промышленном и экологическом развитии, интеграции транспорта. Пекин развивается в направлении поиска баланса в экономической структуре и оптимизации пространства в густонаселенных районах, предоставив миру "китайский вариант" решения острых проблем мегаполисов.

В китайской столице наступил новый этап экономического развития, особенно это касается внешней торговли и финансов. Будучи центром международных обменов и научно-технических инноваций, Пекин активно изыскивает новые пути для расширения открытости, активно стремясь к созданию зоны свободной торговли.

В пригороде Пекина полным ходом идет строительство огромного международного аэропорта, который планируется сдать в эксплуатацию к 2019 году. Новый аэропорт станет одним из лучших портов свободной торговли в мире, а также знаковым комплексом мегаполиса будущего.

Финансовый сектор остается среди приоритетных в городской экономике. В городе уделяется повышенное внимание финансированию научно-технического, креативного секторов, а также расширению спектра финансовых услуг. Так, Пекин в полной мере развивает инвестирование в стартапы, именно для этого был создан банк Чжунгуаньцунь (Китайская силиконовая долина) и ряд финансовых фондов, инвестирующих в культуру, туризм и спорт. Кроме того, в районе Тунчжоу будет создана "зеленая финансовая площадка", цель которой - найти оптимальный путь инновационного финансового развития. В сферах здравоохранения, образования и ухода за престарелыми Пекин продолжит усиливать оказание адресной финансовой помощи.

В настоящее время в городе расширяется финансовая открытость, власти города стремятся к тому, чтобы новым стимулом финансового развития стал иностранный капитал. В 2016 году в Пекине официально начал работу Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), он стал первой многосторонней финансовой структурой, созданной по инициативе Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил превратить АБИИ в новую площадку для продвижения к цели создания сообщества единой судьбы. За 2 года благодаря оптимальной и равноправной административной структуре число стран, представленных в АБИИ, возросло до 84. На сегодняшний день банком профинансировано 24 проекта в 12 странах мира на общую сумму 4,2 млрд долл. США.

Зимняя Олимпиада

В 2017 году в Пекине прошла серия важных мероприятий: Форум на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь", Диалог Компартии Китая и политических партий мира, Всемирная конференция робототехники, Пекинский кинофестиваль, Международная туристическая выставка и др.

Благодаря проведению туристических презентаций, выставок, товарищеских матчей и культурных мероприятий китайская столица активно укрепляет дружественные контакты с зарубежными странами.

В 2017 году в Пекине прошла "Неделя Москвы", а в июле этого года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся "Дни Пекина". В рамках предстоящих мероприятий россияне ознакомятся с пекинской культурой, посетят выставки, концерты и спортивные мероприятия.

В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада, а в 2022-м принимать "белую" Олимпиаду будет Пекин. Администрация Пекина заверила, что город готов организовать яркий олимпийский праздник.

В феврале 2018 года на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане восьмиминутная презентация Пекина произвела глубокое впечатление на зрителей, город принял олимпийскую "эстафетную палочку". В настоящее время полным ходом идет строительство спортивных сооружений для зимних видов спорта.

Национальный центр конькобежного спорта "Ледовый ринг" станет крупнейшей в Азии ледовой площадкой, став также первым в мире "умным стадионом", где будет представлен целый комплекс смарт-функций для зрителей, участников и администрации.

Плавательный комплекс "Водный куб", будучи одним из знаковых спортивных объектов Пекинской Олимпиады 2008 года, в 2022 году превратится в арену для соревнований по кёрлингу. В конце этого года начнется его трансформация, после чего "Водный куб" будет работать в двух режимах - как плавательный бассейн и ледовая арена.

Помимо строительства спортивных площадок, в Пекине уделяется большое внимание спортивной подготовке по олимпийским видам спорта. Лыжи, коньки и даже кёрлинг стали пользоваться особой популярностью, а городские власти стремятся, чтобы зимние виды спорта стали любимыми у горожан.

По данным китайского НИИ по туризму, с 2016 по 2017 годы численность посетивших лыжные и ледовые городские площадки и базы составила 170 млн. По прогнозу, к 2022 году этот показатель составит 340 млн. Президент МОК Томас Бах отметил, что Пекин прекрасно выполняет весь комплекс подготовительных работ к зимней Олимпиаде, которая станет "образцом проведения "белых" олимпиад мира". Пекин, обладающий высокой культурой, древней историей, открытостью, инновационным потенциалом, неиссякаемой креативностью и гостеприимством, идет навстречу новой эпохе!