Какую стипендию платить студенту?

Президент Российской академии наук Александр Сергеев хочет, чтобы студенты первого и второго курсов отказались от подработки, и предлагает выплачивать им стипендию 20-30 тысяч рублей. "Вот тогда на третьем-четвертом курсах студенты будут востребованы для науки и квалифицированных заказчиков", - отметил глава РАН. А как оценивают предложение наши белорусские читатели?

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

- У нас по некоторым специальностям до 70% студентов-платников. Поэтому размер стипендии, на мой взгляд, вопрос с подготовкой не решает. Тут нужно говорить о связи реального сектора экономики, науки и образования. Важно, чтобы предприятия более активно взаимодействовали с вузами. Открывали на их базах учебные лаборатории, как, например, это происходит в IT-сфере, предоставляли места для практики.

Елена Харитонова, многодетная мама, строитель:

- Какую стипендию платить студенту? Как говорится, чем больше, тем лучше. У меня 8 детей. Трое из них учатся в вузах. У всех средний балл выше 9. И стипендия повышенная - примерно от 100 белорусских рублей и больше. Правда, суммы почему-то в разных университетах отличаются. Думаю, можно было бы сделать их одинаковыми и привязать только к успеваемости студентов, чтобы еще больше их мотивировать. Хватает ли этих денег на жизнь? Мои-то дома живут, им проще. Иногородним, конечно, сложнее. Особенно если родители помочь не могут. В то же время, когда студенты мотивированные, ничто не помешает им хорошо учиться.

Владимир Мещеряков, магистрант экономического факультета Белорусского государственного университета:

- На мой взгляд, стипендия должна покрывать какие-то минимальные расходы, чтобы студент мог жить отдельно от родителей. Основные статьи - питание, проездной и мобильная связь. Всего с учетом проживания в студенческом общежитии по моим подсчетам выходит около 300 белорусских рублей (примерно 9,4 тыс. российских). Это сумма, к которой нужно стремиться. А в три раза больше - уже, наверное, перебор: думая о том, куда потратить такие деньги, можно и про учебу забыть. У меня средний балл 9, магистерская стипендия - 123 белорусских рубля с копейками. В то же время, будучи студентом, я и сам много подрабатывал. Но только в выходные дни, чтобы не мешало учебе, которая на первом месте.