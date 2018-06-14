Карен Шахназаров рассказал о своей последней встрече с Говорухиным

Как вспоминает режиссер и сценарист, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, во время их последней встречи с Говорухиным Станислав Сергеевич не производил впечатление смертельно больного человека, шутил "и даже поднял бокал вина".

Правда, было это несколько месяцев назад, когда Шахназаров приезжал к нему на день рождения.

"В последний раз я видел Станислава Сергеевича в конце марта, когда приезжал к нему в Барвиху на день рождения. Он очень мужественно держался, был сильным, не позволял лишней суеты, связанной с его болезнью", - приводит ТАСС слова Шахназарова. Он добавил: "Было видно, что он не здоров".

"Говорухин был необыкновенным человеком. Он был обаятельным, обладал невероятным чувством юмора, был замечательным рассказчиком", - вспоминает Карен Георгиевич, отмечая, что его с Говорухиным связывала "дружба, которая длилась долгие годы".

"Он оказал огромное влияние на всех нас, его кончина - страшная утрата для культуры, да и для всего нашего общества", - говорит режиссер, заключая, что Станислав Сергеевич был не только выдающийся мастер кино, но и "одним из крупнейших политиков последних тридцати лет, одной из самых масштабных фигурой ХХ века в истории нашей страны".

Народный артист Российской Федерации Карен Шахназаров, вот уже 20 лет возглавляющий "Мосфильм" - с 20 апреля 1998 года, - снял такие замечательные ленты, как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер".

Станислав Говорухин скончался сегодня утром после продолжительной болезни.