Начнем с наиболее стандартных вариантов. В списке претендентов на Кубок мира букмекеры первое место отводят бразильцам. Коэффициент на их победу составляет 5,00. То есть, поставив 100 рублей, в случае удачи можно получить обратно 500 целковых (чистая прибыль - 400). Бразильцы, кстати, были главными фаворитами и на домашнем чемпионате мира четырехлетней давности, но дошли только до полуфинала, в котором уступили немцам (1:7), завоевавшим впоследствии золотые медали. Шансы бундестим повторить этот успех в России букмекеры тоже оценивают высоким коэффициентом 5,50. Тройку фаворитов замыкают французы и испанцы, вероятность триумфа которых считается примерно одинаковой - 7,00. Наша сборная к фаворитам турнира не относится (50,00). Ну а самым невероятным раскладом станет победа Панамы, которая увеличит поставленную сумму в 750 раз.

Что касается индивидуальных номинаций, здесь также можно проверить свою интуицию. Например, попытаться предположить, кто станет лучшим игроком ЧМ-2018. Букмекеры этот титул отдают капитану сборной Бразилии Неймару - соответствующий коэффициент составляет 7,00. Основной соперник Неймара - Лео Месси (8,00), ставший MVP турнира четыре года назад. Из россиян наиболее высокие шансы получить награду у Федора Смолова (81,00).

По мнению букмекеров, чуть ближе Смолов к тому, чтобы оказаться лучшим бомбардиром ЧМ-2018. Соответствующий коэффициент составляет 50,00. Но фаворитами в снайперской гонке будут все те же Месси и Неймар (11,00).

Можно, кстати, не концентрироваться на сборных и персоналиях, а проявить себя удачливым статистиком, угадав, сколько всего будет забито мячей на турнире, зафиксировано офсайдов и автоголов, показано красных или желтых карточек, использовано опций видеопросмотра и так далее. Тут только остается воздать должное фантазии букмекеров. Есть, например, возможность поставить хотя бы на один гол по ходу турнира, забитый прямым ударом с углового. Соответствующая вероятность оценивается коэффициентом 51,00. Или на то, что ЧМ-2018 обойдется вообще без ничьих. Правда, букмекеры в это, мягко говоря, не верят. При благоприятном исходе выигрыш превысит поставленную сумму в тысячу раз.

Отдельный блок ставок посвящен сборной России. Букмекеры оптимистично смотрят на перспективы подопечных Станислава Черчесова выйти из группы, оценивая такой расклад коэффициентом 1,45. Что касается дальнейшего продвижения хозяев ЧМ-2018 по турнирной сетке, коэффициенты на выход наших в четвертьфинал, полуфинал и финал составляют 3,00; 8,00 и 21,00 соответственно.

Аргентинец Лионель Месси - главный претендент на титул лучшего бомбардира чемпионата мира

При желании можно углубиться в детали и предсказать, например, сумеют ли россияне забить в каждом сыгранном на турнире матче (1,85) или поставить на то, что во всех играх наши пропустят хотя бы один мяч. Или угадать лучшего бомбардира команды.

Поскольку впервые за 16 лет на чемпионате мира будет работать российский судья, а именно Сергей Карасев, отечественные букмекерские конторы открыли линии, посвященные персонально этому рефери. Сколько он покажет красных и желтых карточек, будут ли в его практике пенальти и каковы его шансы отработать в финале. Судя по котировкам, они не очень высокие и оцениваются коэффициентом 20,00.