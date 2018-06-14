Матвиенко: Говорухин был неравнодушным и принципиальным политиком

Станислав Говорухин был не только автором фильмов, вошедших в сокровищницу российского кинематографа, но и принципиальным и неравнодушным политиком, который старался помогать людям. Такие слова написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями в связи с кончиной режиссера.

"Ушел из жизни замечательный человек, истинный профессионал, талантливый и яркий созидатель", - говорится в телеграмме, направленной в адрес Госдумы. Говорухина знали "не только как легендарного мастера, обогатившего современное искусство, но и как неравнодушного и принципиального политика", подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что режиссер стремился приносить максимальную пользу обществу, "всегда с пониманием относился к людям, старался помогать одаренной молодежи и старшему поколению, поддерживал перспективные начинания творческой интеллигенции".

"Снятые им фильмы, пользующиеся огромной любовью зрителей, по праву входят в сокровищницу отечественной кинематографии. Мы будем помнить Станислава Сергеевича как настоящего патриота и гражданина", - заключила глава Совфеда.

Народный артист России Станислав Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни. За годы творческой деятельности он снял более двадцати художественных и документальных фильмов, среди которых "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна", "Благословите женщину", "Ни хлебом единым", "Ворошиловский стрелок".