Медведев озвучил параметры пенсионной реформы

"Мы понимаем, что эти изменения назрели", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, на котором рассматривались соответствующие поправки в законодательство. Решения эти непростые, признал он, но дискуссии начались не вчера и прорабатывались самые разные варианты. Самое главное - без этих решений государство не может двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики.

Новых порогов пенсионный возраст поднимут не в один момент. "Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034, - рассказал глава кабинета министров. - Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляций".

Для тех, кто готовился к выходу на пенсию в ближайшей перспективе, изменения будут плавными. Так, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно, а мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет.

Граждане, успевшие наработать большой трудовой стаж, - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения.

Правительство намерено сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий. Это относится к работникам на вредных и опасных производствах, к женщинам, которые имеют пять и более детей, к одному из родителей-опекунов инвалидов с детства, к чернобыльцам и некоторым другим.

Останутся прежними требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников. Сейчас для получения права на досрочную пенсию им необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории. При этом возраст выхода на пенсию будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст граждан, работавших в особых климатических условиях, будут пошагово увеличивать до 60 лет для мужчин и 58 для женщин.

Действующих пенсионеров, заверил Дмитрий Медведев, изменения никак не затронут. "Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тысячу рублей в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты", - заявил премьер.

Таким образом правительство рассчитывает решать поставленную президентом задачу повысить пенсии. "Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем", - напомнил глава кабинета министров. Но текущая демографическая ситуация складывается так, что работающих людей становится все меньше, а пенсионеров больше. С каждым годом дисбаланс продолжал бы расти, увеличивалась бы и нагрузка на работающих граждан. В результате без повышения пенсионного возраста могла бы произойти разбалансировка всей пенсионной системы, государство просто не смогло бы исполнять свои социальные обязательства.

Оценивать изменения в пенсионной системе Дмитрий Медведев предлагает, отталкиваясь от трех факторов. Во-первых, текущий пенсионный возраст был зафиксирован в середине прошлого столетия. С тех пор изменились условия жизни, ее продолжительность. "А сроки выхода на пенсию остались прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть", - подчеркнул он.

Во-вторых, продолжительность жизни в последние годы выросла и приблизилась к 73 годам. Это стало результатом реализации государственных программ. "Цель была одна - чтобы в зрелом возрасте люди жили дольше и лучше. В этой логике мы будем действовать и дальше", - пообещал он.

Наконец, премьер сослался на опыт остального мира, в том числе стран бывшего Советского Союза, которые в свое большинстве уже повысили пенсионный возраст. Последними оставались Россия и Узбекистан.