Медведев: Все льготы по НДС будут сохранены

Налоговых предложений в правительстве было много, напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. Звучали и радикальные - отменить все налоговые льготы. Но в правительстве решили, что перекладывать такую нагрузку на население было бы неправильно.

"Первое. Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС 18 процентов. Предлагается сделать ее 20 процентов", - сообщил Медведев. Все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Это касается пониженных ставок в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевых ставок на внутренние межрегиональные перевозки.

Во-вторых, с 2019 года и в течение шести лет будет завершен налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, предусматривающий отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Кабинет министров учел последний отрицательный опыт, когда резко выросли цены на автомобильное топливо.

- Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны, - заверил премьер. - Мы приняли решение временно с 1 июля снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, а для того, чтобы компенсировать регионам выпадающие доходы мы изменим структуру распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

В качестве налоговых послаблений правительство намерено на постоянной основе закрепить применяемые сейчас в качестве льготных тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30 процентов. Во-вторых, с 2023 года на федеральном уровне произойдет полный отказ от института консолидированных групп налогоплательщиков, из-за которого несли определенные налоговые потери региональные бюджеты.

- Налоговые меры, которые мы собираемся принять, позволят обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития и, во-вторых, поддержать экономический рост - будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства, - считает Дмитрий Медведев.