МИД РФ: Начинать всеобщее ядерное разоружение преждевременно

Россия не считает, что настал момент для начала всеобщего ядерного разоружения. Москва призывает все страны трезво и реалистично подходить к выполнению этой задачи.

"Движение в направлении ядерного разоружения должно быть взвешенным и поэтапным, с твердой опорой на укрепление международной безопасности и стабильности, на основе принципа неизменного повышения уровня равной и неделимой безопасности для всех", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на конференции, посвященной 50-летию Договора о нераспространении ядерного оружия. Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, усилиям по разоружению препятствует неурегулированность проблем вокруг ПРО США. При этом российская сторона, подчеркнул заместитель главы внешнеполитического ведомства, за последние годы сократила свой ядерный потенциал на 85 процентов.

"Что касается России, то мы строго выполняем все свои обязательства в сфере ядерного разоружения. В русле статьи 6 ДНЯО Россия за последние 30 лет внесла беспрецедентно значимый вклад в продвижении к безъядерному миру, сократив размеры своего ядерного потенциала на 85 процентов", - уточнил Рябков.

Замминистра добавил, что РФ в четыре раза сократила количество нестратегических ядерных вооружений и перевела такое оружие в категорию неразвернутого, сосредоточив его на базах центрального хранения в пределах национальной территории.

Сергей Рябков акцентировал внимание на значимости ДНЯО, который ограничивает политические и экономические возможности для создания или приобретения ядерного оружия.

"По экспертным оценкам, не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее, без договора ситуация была бы гораздо хуже", - подытожил он.