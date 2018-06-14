Москва не оставит без реакции новые санкции США , введенные против ряда граждан РФ, и вскоре примет ответные меры.

Как передает ТАСС, с соответствующим заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Вашингтон 12 июня объявил о введении очередных рестрикций в отношении пяти российских IT-компаний и трех физических лиц. По утверждению американской стороны, все они представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Под ограничительные меры, в частности, попала компания "Совфрахт", которая осуществляла перевозку в Сирию авиационного топлива для нужд ВКС России.

По словам Рябкова, МИД России окажет всю необходимую поддержку "Совфрахту" в подаче иска в американский суд.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия США "политическим безрассудством и поддержкой террористов". На Смоленской площади подчеркнули, что антироссийские санкции не заставят Москву отойти от выстраивания самостоятельного внешнеполитического курса.

Между тем высокопоставленный дипломат указал, что пока нет прогресса в подготовке встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Некоторые СМИ полагают, что такие переговоры могут пройти на территории Австрии.

"Тема приобретает актуальность как по мановению волшебной палочки. Мы как и раньше сосредоточены на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и попробовать наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию", - уточнил он.